Какие продукты способны повысить концентрацию внимания

Для того, чтобы повысить концентрацию внимания и набраться сил для эффективной работы, нужно включить в рацион несколько общедоступных продуктов.

Для этого необходимо всегда подпитываться железом – в этом убеждена врач Виктория Савицкая, пишет ГолосUA.

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Этого микроэлемента не хватает многим людям. Особенно важно употреблять продукты, содержащие железо, для сосредоточения и максимальной обработки информации. Это, в частности, зеленые яблоки, гречка и черный хлеб, а также спелые гранаты в сезон.

Стоит включить в рацион куриную и говяжью печень.

Включите в рацион черный хлеб

Врач также советует как можно чаще есть авокадо, ананас, морковь для людей умственного труда, особенно перед важным днем. Из перечисленных продуктов можно выбрать несколько и сделать салат. Заправить его можно горчичным маслом или оливковым.

Воспринимать новую информацию помогают продукты, богатые витаминами группы В. Для этого чаще включайте в свой рацион морепродукты и перекусывайте горсткой орешков.

Перекусывайте горсткой орешков

От ощущения тяжести в голове поможет глюкоза, которая является отличным источником энергии для нервных клеток. Однако ее целесообразнее получать не из пирожных или тортов, а из овощей, мюсли или сухофруктов.

При постоянной умственной загруженности стоит есть продукты, содержащие витамин С. Это, в частности, свежие ягоды, грейпфрут, стакан замороженной в сезон смородины или натуральный морс из этих ягод, пара апельсинов или фреш, квашеная капуста.