Некоторые продукты способны повысить потенцию у мужчин. Однако стоит учитывать то, что все люди разные, с разным здоровьем и живут в разных условиях. Тем более существуют и другие факторы: психологический комфорт каждого человека, возраст, периоды полового воздержания и многое другое.

С возрастом шанс столкнуться с ослаблением эрекции возрастает по объективным причинам. Однако сегодня эта проблема не понаслышке знакома и многим молодым мужчинам – сказываются стрессы, трудоголизм и сидячий образ жизни.

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Любые рецепты для повышения потенции не могут давать 100% результат, пишет "Живи активно".

Но есть универсальный совет – следить за своим здоровьем, правильно питаться, не пренебрегать физическими нагрузками и избегать постоянных стрессов.

Какие продукты могут способствовать повышению потенции

Орехи

Грецкий орех, фундук, арахис, бразильский орех, миндаль, а также семечки и кунжутовые семена содержат много полезных веществ.

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Один из лучших источников жирных кислот, которые участвуют в выработке мужских гормонов, – миндаль – лучше употреблять в свежем виде. Так сохраняется больше всего полезных веществ. Грецкие орехи и кунжут богаты аминокислотой L-аргинин, действует на мужской организм, как виагра.

Морепродукты

Эти продукты обогащены цинком, который стимулирует выработку тестостерона. Устрицы содержат допамин – гормон, повышающий либидо.

Фрукты и овощи

Фрукты и овощи способны повышать потенцию. В бананах, к примеру, содержится фермент бромелин, который повышает либидо, а калий повышает энергию, стойкость и выносливость человека.

Апельсины, томаты, бобы и молоко тоже обогащены калием. В авокадо содержится большое количество фолиевой кислоты, что стимулирует расщепление белков и обеспечивает организм энергией, витамином В.

Яйца

В яйцах есть витамины В5 и В6, которые помогают в выработке мужских гормонов, а также помогают организму бороться со стрессами.

Мед

Мед тоже способствует повышению потенции. Правда, его необходимо употреблять в сочетании с другими продуктами, к примеру, с орехами или с имбирем, который повышает уровень тестостерона в организме.

Лук и чеснок

Эти продукты содержат полезные вещества, которые влияют на потенцию. К тому же, лук восстанавливает гормональное равновесие в организме мужчины.

Каши, цельнозерновые продукты, ржаной хлеб

Эти продукты содержат клетчатку, различные минералы и андростерон, который тоже способствует повышению либидо. Соевые бобы содержат изофлавоноиды, которые снижают риск развития рака простаты и помогают снизить уровень холестерина.

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Стоит помнить также, что один и тот же продукт может иметь как положительное, так и негативное влияние на потенцию.

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