Какие продукты "убивают" мужское здоровье: неожиданный перечень

Мужчинам с возрастом становится гораздо труднее поддерживать свое здоровье, возникают проблемы с эрекцией. Некоторые продукты тоже могут негативно повлиять на сексуальную жизнь мужчины.

Прежде всего, стоит выяснить, в чем заключается проблема, пишет "Сегодня".

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Первый продукт в списке, употребление которого следует ограничить, – пиво, оно нарушает гормональный баланс в организме. Симптомом того, что в организме снижается тестостерон и производится женский гормон, является пивной живот.

Фастфуд тоже вреден для сексуального здоровья сильного пола, он забивает гормональный фон.

Кофеин снижает уровень тестостерона в организме и повышает выработку эстрогена, однако последний быстро выводится из организма. Не стоит злоупотреблять выпечкой, поскольку она содержит сахар и дрожжи.

Также, чтобы не ухудшить потенцию, мужчинам нужно употреблять не более 50 граммов сладкого в день.

Стоит отказаться от продуктов, в которых много холестерина, сои, соли и газированных напитков. Употребление коровьего молока тоже стоит ограничить, стоит пить не больше стакана.

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Для повышения потенции нужно бросить курить, отказаться от спиртных напитков и заниматься спортом.