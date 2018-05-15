Какие продукты "убивают" мужское здоровье: неожиданный перечень
Мужчинам с возрастом становится гораздо труднее поддерживать свое здоровье, возникают проблемы с эрекцией. Некоторые продукты тоже могут негативно повлиять на сексуальную жизнь мужчины.
Прежде всего, стоит выяснить, в чем заключается проблема, пишет "Сегодня".
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Первый продукт в списке, употребление которого следует ограничить, – пиво, оно нарушает гормональный баланс в организме. Симптомом того, что в организме снижается тестостерон и производится женский гормон, является пивной живот.
Фастфуд тоже вреден для сексуального здоровья сильного пола, он забивает гормональный фон.
Кофеин снижает уровень тестостерона в организме и повышает выработку эстрогена, однако последний быстро выводится из организма. Не стоит злоупотреблять выпечкой, поскольку она содержит сахар и дрожжи.
Также, чтобы не ухудшить потенцию, мужчинам нужно употреблять не более 50 граммов сладкого в день.
Стоит отказаться от продуктов, в которых много холестерина, сои, соли и газированных напитков. Употребление коровьего молока тоже стоит ограничить, стоит пить не больше стакана.
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Для повышения потенции нужно бросить курить, отказаться от спиртных напитков и заниматься спортом.