Какие продукты улучшают сексуальную жизнь: заявление ученых

Существует мнение о том, что определенная пища может увеличить сексуальное желание. Однако новое исследование ученых подтверждает, что диета, обогащенная рыбой и морепродуктами, может улучшить сексуальную жизнь пары.

Исследователи из Гарвардского университета опросили 501 пару, которые пытались зачать ребенка, пишет Insider.

Читайте также: Почему большинство женщин имитируют оргазм: ответ психолога

Их попросили отслеживать свои диетические привычки, потребление морепродуктов и сексуальную активность. Эксперимент продолжался в течение года или до того, пока женщина не забеременела.

Исследование показало, что пары, которые ели рыбу два раза в неделю или больше, на 22% чаще занимались сексом, чем те, кто не потреблял рыбы. Такая диета увеличила шансы забеременеть на 92% у пар. Этот показатель достигает 79% у тех, кто ел рыбу реже.

Ученые также приняли во внимание частоту секса, однако это не повлияло на общий вывод – потребление большого количества рыбы увеличивает шансы забеременеть.

К слову, ежедневнве занятия сексом с любимым человеком способны повышать иммунитет и укреплять отношения.