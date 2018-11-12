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      Какие продукты улучшат эмоциональное здоровье

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      Какие продукты улучшат эмоциональное здоровье
      Какие продукты улучшат эмоциональное здоровье / scienceabc.com

      Американские исследователи обнаружили, что хорошо помогают от плохого настроения и подавленности продукты, содержащие магний.

      Магний способен уберечь человека от депрессии и головной боли, пишет 24apteka.

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      Эксперимент с участием пациентов, страдающих от депрессии, проведенный в стенах Массачусетского университета, показал, что после 6 недель "магниевой диеты" уровень депрессии у испытуемых снизился от умеренного до минимального. Кроме этого, у пациентов стали реже отмечаться мышечные спазмы и головные боли.

       
      Депрессия – что это?
      Это заболевание, при котором человек длительное время (не менее двух недель) чувствует себя подавленно, теряет интерес к занятиям, которые раньше приносили удовольствие, а также не может делать повседневные дела.

      Ученые отметили, что магний интенсивно выводится из организма при стрессах и перегрузках.

      Источниками магния являются миндаль, фасоль, кешью, семена тыквы, темный шоколад.

      Джерелами магнію є мигдаль, квасоля
      Источниками магния являются миндаль, фасоль

      Усвоению организмом магния мешает алкоголь, кофе, пищевые добавки, диуретики.

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      Теги: Здоровье Депрессия Профилактика заболеваний Психология
      Источник: 24 Канал
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