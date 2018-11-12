Какие продукты улучшат эмоциональное здоровье

Американские исследователи обнаружили, что хорошо помогают от плохого настроения и подавленности продукты, содержащие магний.

Магний способен уберечь человека от депрессии и головной боли, пишет 24apteka.

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Эксперимент с участием пациентов, страдающих от депрессии, проведенный в стенах Массачусетского университета, показал, что после 6 недель "магниевой диеты" уровень депрессии у испытуемых снизился от умеренного до минимального. Кроме этого, у пациентов стали реже отмечаться мышечные спазмы и головные боли.

Депрессия – что это? Это заболевание, при котором человек длительное время (не менее двух недель) чувствует себя подавленно, теряет интерес к занятиям, которые раньше приносили удовольствие, а также не может делать повседневные дела.

Ученые отметили, что магний интенсивно выводится из организма при стрессах и перегрузках.

Источниками магния являются миндаль, фасоль, кешью, семена тыквы, темный шоколад.



Источниками магния являются миндаль, фасоль

Усвоению организмом магния мешает алкоголь, кофе, пищевые добавки, диуретики.

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