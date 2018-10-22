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      Какие продукты защищают от потери зрения

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      Какие продукты защищают от потери зрения
      Какие продукты защищают от потери зрения / goodhousekeeping.com

      Австралийские ученые доказали, что употребление овощей, богатых на нитраты, снижает риск развития ранней стадии дегенерации желтого пятна (макулодистрофии).

      Об этом пишет MedicalXpress.

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      В исследовании, которое продолжалось 15 лет, приняли участие две тысячи человек старше 49 лет.

      Ученые установили, что у тех, кто потреблял 100-142 миллиграммов овощных нитратов, риск развития макулодистрофии был ниже на 35%, чем у тех, кто потреблял вдвое меньшую дозу.

      Речь идет о таких овощах как свекла и шпинат, а также зеленый салат.

      Превышение же этого количества не имело никаких дополнительных преимуществ.

      Вывод ученых таков: свекла, шпинат, зеленый салат способны защитить от потери зрения.

      Буряк, шпинат, зелений салат здатні захистити від втрати зору

      Свекла, шпинат, зеленый салат способны защитить от потери зрения

      Чем опасна дегенерация желтого пятна?
      Это возрастное заболевание, при котором ухудшается острота зрения. Оно является причиной около половины случаев слепоты у людей старше 55 лет. При этом происходит отмирание сосудов, питающих клетки сетчатки.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Лечение исследования Здоровье глаз
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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