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Какие продукты защитят мозг и кишечник от стресса

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Какие продукты защитят мозг
Какие продукты защитят мозг / menslife.com

Ирландские ученые пришли к выводу, что продукты с высоким содержанием клетчатки способны снизить уровень стресса в организме.

Эти продукты могут стать лекарством для кишечника и мозга, которые больше всего страдают от стресса, говорится в The Journal of Physiology.

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Ученые кормили мышей основными короткоцепочными жирными кислотами (КЛЖК), которые продуцируются кишечными бактериями. КЛЖК содержатся в бобовых, крупах, овощах, которые богаты клетчаткой. После чего животных подвергали стрессу.

via GIPHY

Ученые оценивали у мышей поведенческими тестами – стрессоустойчивость, тревожность, депрессию, познавательные функции, коммуникабельность.

Сильный стресс, согласно их данным, может вызывать истончение стенок кишечника вплоть до их повреждений, через которые в кровь попадают бактерии и продукты отходов, вызывающих воспаление.

Вывод ученых таков: пища, обогащенная клетчаткой, способна уменьшить уровень стресса в организме.

Які продукти захистять мозок
Какие продукты защитят мозг

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Психология Лечение исследования Желудочно-кишечный тракт Стресс
Источник: 24 Канал
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