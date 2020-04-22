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      Какие профессии наиболее востребованы во время карантина в Киеве: статистика

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      Востребованные профессии во время карантина в Киеве / bip.net.ua

      Во время карантина наиболее востребованными стали рабочие профессии и должности, не требующие определенной квалификации.

      На одну вакансию в Киеве, в среднем, претендуют два человека. В прошлом году нагрузка была вдвое меньше, сообщает пресс-служба Киевского городского центра.

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      Востребованными профессиями в Киеве являются:

      • на коммунальных предприятиях – дорожные рабочие, дворники, грузчики, уборщики территорий и помещений, слесари-ремонтники, озеленители, мастера технического участка, трактористы;
      • в сфере здравоохранения – медсестры;
      • в сфере торговли и общественного питания – кассиры, приемщики товара, продавцы, кухонные рабочие, повара, экспедиторы, кладовщики;
      • на транспорте – водители;
      • в промышленности и строительстве – токари, маляры, плотники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщики, шлифовщики, гальваники и наладчики станков.

      По состоянию на середину апреля 2020 года количество актуальных вакансий – свыше 8 тысяч. Это на 34% меньше, чем было в 2019 году.

      Больше всего претендентов на одну вакансию среди: законодателей, менеджеров, руководителей – 18 человек на одну вакансию. Меньше всего – среди квалифицированных рабочих с инструментом, представителей простейших профессий и лиц без профессии.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Киева Безработица Работа Статистика
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