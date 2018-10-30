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      Какие профессии являются самыми высокооплачиваемыми в Киеве: интересная статистика

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      Какие профессии являются самыми высокооплачиваемыми в Киеве
      Какие профессии являются самыми высокооплачиваемыми в Киеве / Фото из открытых источников

      В Киевском городском центре занятости озвучили наиболее оплачиваемые вакансии в городе Киеве.

      Об этом пресс-служба Киевского городского центра занятости обнародовала на своей странице в Facebook.

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      Наибольшую зарплату в Киеве получают монтажники систем вентиляции, кондиционирования воздуха, директора по маркетингу, а также специалисты-аналитики по исследованию товарного рынка. Все они получают от 20 тысяч гривен и больше.

      Также высокая зарплата у охранников, директоров дошкольных воспитательных учреждений, главных инженеров, бригадиров предприятий метрополитенов и монтажников наружных трубопроводов:

      1. 19 000 гривен – охранник;
      2. 17 000 гривен – директор по маркетингу, аналитик по исследованию товарного рынка;
      3. 16 650 гривен – главный инженер;
      4. 16 103 гривен – бригадир предприятий метрополитенов;
      5. 16 000 гривен – монтажник наружных трубопроводов.

      Финансовые директора, режиссеры-постановщики, рихтовщики кузовов, чистильщики металла, плавильщики, крановые электрики и упаковщики получают примерно 15 тысяч гривен.

      Зарплату в размере от 14 тысяч гривен получают менеджеры на автомобильном транспорте, начальники управления и кондитеры. А менеджеры по маркетингу, главные государственные налоговые инспекторы, контролеры материалов и изделий получают 13 тысяч гривен. А закрывает перечень самых оплачиваемых профессий столицы путевой мастер.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Деньги
      Источник: 24 Канал
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