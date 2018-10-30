Какие профессии являются самыми высокооплачиваемыми в Киеве: интересная статистика

В Киевском городском центре занятости озвучили наиболее оплачиваемые вакансии в городе Киеве.

Об этом пресс-служба Киевского городского центра занятости обнародовала на своей странице в Facebook.

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Наибольшую зарплату в Киеве получают монтажники систем вентиляции, кондиционирования воздуха, директора по маркетингу, а также специалисты-аналитики по исследованию товарного рынка. Все они получают от 20 тысяч гривен и больше.

Также высокая зарплата у охранников, директоров дошкольных воспитательных учреждений, главных инженеров, бригадиров предприятий метрополитенов и монтажников наружных трубопроводов:

19 000 гривен – охранник; 17 000 гривен – директор по маркетингу, аналитик по исследованию товарного рынка; 16 650 гривен – главный инженер; 16 103 гривен – бригадир предприятий метрополитенов; 16 000 гривен – монтажник наружных трубопроводов.

Финансовые директора, режиссеры-постановщики, рихтовщики кузовов, чистильщики металла, плавильщики, крановые электрики и упаковщики получают примерно 15 тысяч гривен.

Зарплату в размере от 14 тысяч гривен получают менеджеры на автомобильном транспорте, начальники управления и кондитеры. А менеджеры по маркетингу, главные государственные налоговые инспекторы, контролеры материалов и изделий получают 13 тысяч гривен. А закрывает перечень самых оплачиваемых профессий столицы путевой мастер.