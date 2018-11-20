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      Какие профессии могут быть опасными для вашей психики: исследование

      74 Читати новину українською
      Депрессивная работа
      Депрессивная работа / invibed.com

      Американские психиатры составили рейтинг профессий, которые могут довести работников до психических нарушений.

      Результаты исследования были опубликованы в журнале Social Psychiatry and Psychiatric Epistemology.

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      Ученые пришли к выводу, что самая депрессивная работа у водителей автобуса. Далее идут работники сферы недвижимости, а замыкают тройку лидеров представители социальной сферы. Немного лучше обстоят дела с психологической нагрузкой на производстве и в сфере бытовых услуг, затем идут юристы и работники издательского дела.

      Работа водителя автобуса наиболее депрессивная

      А меньше всего склонны к депрессии из-за работы люди, связанные с авиаперелетами, металлургией, добычей угля, строительством дорог и организацией развлечений и отдыха, в частности области спорта и искусства.

      Исследования показали, что водители автобусов действительно испытывают серьезные нагрузки, и не только психологические. Они чаще страдают от заболеваний сердца, имеют проблемы с желудком и позвоночником из-за неудобного рабочего места. А причинами стрессов могут стать ночные смены, длительные часы за рулем, нездоровый ритм жизни.

      Ученые выяснили, что все профессии с высоким уровнем депрессии объединяет постоянное взаимодействие с обществом или заказчиками, а также низким уровнем физической активности.

      Исследование провели среди 214 тысяч человек, которые являются представителями 55 профессий.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Психология Здоровая жизнь Здоровье Транспорт исследования
      Источник: 24 Канал
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