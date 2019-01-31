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      Какие пропорции мужского тела больше нравятся женщинам

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      Какие пропорции нравятся женщинам
      Какие пропорции нравятся женщинам / pixabay.com

      Отношение длины ног к полному росту оказалось важнейшим показателем, при этом лучший вариант пропорции – 1:2.

      Британские психологи попросили 780 гетеросексуальных женщин оценить пропорции компьютерных моделей. Фигуры сконструировали на основе физических параметров 9 тысяч американских военных, говорится в результатах исследования.

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      Ученые объясняют предпочтения таких пропорций эволюцией. Короткие ноги могут указывать на диабет, высокое давление, коронарную недостаточность и другие проблемы со здоровьем.

      фігури, які оцінювали учасниці експерименту
      Фигуры, которые оценивали участницы эксперимента

      Опрошенные женщины замечали даже небольшие отклонения от "идеальных" пропорций, но главные требования были направлены к ногам, а не к верхней части тела.

      Длина рук и пропорция, в которой локти и колени делят руки и ноги соответственно, мало влияют на привлекательность.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Мужское здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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