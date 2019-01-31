Какие пропорции мужского тела больше нравятся женщинам

Отношение длины ног к полному росту оказалось важнейшим показателем, при этом лучший вариант пропорции – 1:2.

Британские психологи попросили 780 гетеросексуальных женщин оценить пропорции компьютерных моделей. Фигуры сконструировали на основе физических параметров 9 тысяч американских военных, говорится в результатах исследования.

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Ученые объясняют предпочтения таких пропорций эволюцией. Короткие ноги могут указывать на диабет, высокое давление, коронарную недостаточность и другие проблемы со здоровьем.



Фигуры, которые оценивали участницы эксперимента

Опрошенные женщины замечали даже небольшие отклонения от "идеальных" пропорций, но главные требования были направлены к ногам, а не к верхней части тела.

Длина рук и пропорция, в которой локти и колени делят руки и ноги соответственно, мало влияют на привлекательность.

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