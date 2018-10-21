Какие районы Киева является наиболее заселенными: обнародована карта

В сети опубликовали карту заселенности столицы Украины. Наибольшая плотность населения в Киеве – в микрорайонах с большим количеством новых высоток.

Соответствующий вывод сделал аналитик сервиса "Гео дизайн" Иван Микуляк.

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Пересчитали население вместе с новыми ЖК. Комфорт-Таун, Лико-град и другие новые микрорайоны добавляют очень солидно плотности на карте,

– говорится в заметке эксперта.

По словам Микуляка, плотности населения добавляют новые жилые комплексы. На обнародованной специалистом карте Киева отражено количество жителей в радиусе 300 метров от торговых центров.

Карта еще дорабатывается, поскольку статистика по Печерскому району и усадебных застройках является неполной.