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      Какие районы Киева является наиболее заселенными: обнародована карта

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      Назвали самые заселенные районы столицы
      Назвали самые заселенные районы столицы / Фото из свободных источников

      В сети опубликовали карту заселенности столицы Украины. Наибольшая плотность населения в Киеве – в микрорайонах с большим количеством новых высоток.

      Соответствующий вывод сделал аналитик сервиса "Гео дизайн" Иван Микуляк.

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      Пересчитали население вместе с новыми ЖК. Комфорт-Таун, Лико-град и другие новые микрорайоны добавляют очень солидно плотности на карте,
      – говорится в заметке эксперта.

      По словам Микуляка, плотности населения добавляют новые жилые комплексы. На обнародованной специалистом карте Киева отражено количество жителей в радиусе 300 метров от торговых центров.

      Карта еще дорабатывается, поскольку статистика по Печерскому району и усадебных застройках является неполной.

       
      Теги: Новости Киева статистика
      Источник: 24 Канал
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