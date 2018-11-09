При переполнении печени токсинами, орган не может справиться с их своевременным выводом. Это может привести к опасным для здоровья последствиям.

Некоторые симптомы свидетельствуют об ослаблении печеночных функций, пишет портал 24apteka.

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1. Невозможность похудения

Если вы придерживаетесь здорового образа жизни, правильно питаетесь, но вес не снижается, то это может быть симптомом нарушения работы печени. Поэтому при обнаружении этого симптома нужно обратиться за помощью к врачу, а также пройти УЗИ печени.

Необходимо пройти УЗИ печени

2. Изменение цвета отходов жизнедеятельности

При ухудшении работы печени цвет фекалий и мочи становится темнее, запах становится более резким. О неприятных процессах в печени свидетельствует "загазованность" и повышенное давление в животе.

3. Состояние кожи

О нарушении функции печени свидетельствует постоянное воспаление на коже, зуд, сверхчувствительность. А типичным сигналом неправильной работы печени является появление маленьких красных точек.

Какие ранние симптомы свидетельствуют о нарушении работы печени

Также об ослаблении печеночных функций свидетельствуют повышенная усталость, упадок сил, тонус.

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