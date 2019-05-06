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      Какие риски для финансовой стабильности Украины: заявление Нацбанка

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      Финансовая стабильность в Украине
      Финансовая стабильность в Украине / finance.liga.net

      Члены Комитета по монетарной политике НБУ во время заседания относительно уровня учетной ставки отметили появление новых существенных рисков для финансовой стабильности Украины.

      Судебные решения относительно "Приватбанка" могут дискредитировать мероприятия по обеспечению прозрачности и эффективности банковской системы и создать угрозы финансовой стабильности. Об этом сообщил Комитет по монетарной политике.

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      "Кроме того, в условиях политической неопределенности актуальным остается также риск для сохранения независимости Национального банка, который является фундаментом для усиления доверия бизнеса и населения к решениям по монетарной политике и банковского надзора", – пишут в заявлении.

      В НБУ считают, что указанные риски в случае исполнения могут иметь масштабные последствия. Они угрожают прекращением поддержки со стороны международных партнеров и усложнением доступа к финансовым ресурсам на фоне пиковых выплат по государственному долгу.

      Реализация таких рисков является форс-мажором и не входит в базовый макроэкономический сценарий, который предусматривает постепенное смягчение монетарной политики,
      – сообщили члены КМП.

      "В то же время за увеличение вероятности их реализации Национальный банк должен будет соответственно реагировать, в том числе монетарными инструментами", – говорится в заявлении.

      blog_ava
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      Теги: НБУ Деньги Финансы Новости Украины
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