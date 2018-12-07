19:26
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Какие российские артисты отменили концерты в Украине, а кто все же выступит

      39 Читати новину українською

      Концерты российских артистов массово переносят из-за введения военного положения и решения ограничить въезд в Украину россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. Уже завернули в аэропорту Одессы российского артиста Андрея Меркурьева и актера Ильдара Тагирова.

      После того, как Украина ограничила въезд российским мужчинам, тамошние артисты начали переносить свои выступления. Перестраховываются и те, кто российскую агрессию в Украине осуждал. Одними из первых тур перенесла группа "Аквариум".

      Читайте также: Российские артисты начали массово переносить концерты в Украине: известна причина

      Не сможет прочитать лекцию и выступить со стихами в Киеве и российский поэт и публицист Дмитрий Быков. Занервничали и те, кто купил билеты на концерт питерской группы "Литл биг" на 9 декабря. Организаторы сначала уверяли, что концерт состоится, но впоследствии его все же перенесли.

      А вот Андрей Макаревич в Украину все-таки приедет, хотя сначала сомневался, выступать ли в Киеве 22 декабря. Организаторы концертов говорят: часто сами договариваются с артистами о смене даты концерта.

      На артистов, которых мы собирались анонсировать, мы подали запросы в СБУ, и получили положительный ответ, но теперь непонятно в связи с военным положением, как будем дальше этот вопрос решать. Посмотрим по ситуации в стране, стоит ли их привозить,
      – ответил организатор концертов Максим Марко.

      Ведь, если артиста не пропустят на границе – убытки несут именно организаторы. Это расходы на рекламу, аренду концертной площадки, авиабилеты. Если концерт переносят, приобретенные билеты остаются действительными на новую дату. Если же мероприятие вообще отменяют – зрителям должны полностью вернуть средства.

      Между тем, в Госпогранслужбе отмечают: полного запрета на въезд мужчинам от 16 до 60 нет. Того, кто может подтвердить цель визита, пропускают.

      Если приедет артист с имеющимся разрешением от СБУ, но будет выявлена информация о том, что есть признаки нарушения законов Украины, то пограничники будут отказывать ему во въезде на территорию Украины. Если все нормально, то, пожалуйста, заезжайте, гастролируйте, нет никаких проблем,
      – сказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

      Уже год организаторы концертов и так возят российских артистов в Украину с разрешения СБУ. Там проверяют, не посещали ли те оккупированный Крым и Донбасс, не пропагандируют ли коммунизм или нацизм. Разрешение или отказ СБУ предоставляет организаторам в течение 10 дней.

      С начала войны и вплоть до прошлого года артисты, гастролировавшие в оккупированном Крыму, могли спокойно петь в Киеве. Никто это тщательно не проверял. Контролировали гастролеров только патриотически настроенные украинцы. Только по их жалобам СБУ запрещала таким артистам въезд в Украину.

      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Украина – Россия Новости Украины LifeStyle Запрет въезда россиянам в Украину Военное положение в Украине Музыка Российские гастролеры Новости России
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      На скільки мільярдів збагатився Ахметова завдяки українцям: обурлива цифра
      сегодня , 19:09 На скільки мільярдів збагатився Ахметова завдяки українцям: обурлива цифра
      Вікторія Войціцька 52
      Будапештський неформат, або Послухайте Україну!
      сегодня , 19:00 Будапештський неформат, або Послухайте Україну!
      Дід Панас 242
      Новый канал скандального Мураева: что с ним не так и почему это важно?
      сегодня , 18:02 Новый канал скандального Мураева: что с ним не так и почему это важно?
      Євгенія Мазур 600
      Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      сегодня , 17:00 Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      Ігор Лапін 449
      Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
      сегодня , 16:00 Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
      Марта Вересюк 279
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Нацотбор на Евровидение 2018: видео выступлений участников первого полуфинала
       11 февраля , 07:41
      Фото украинцев, погибших в ДТП в Чехии, выложили в сеть
       13 ноября , 14:36
      Этот велосипед почти не отличается от ХВЗ "Украина", но стоит в 26 раз дороже
       13 августа , 19:45
      Легионер Динамо: Я уже могу поговорить с другими игроками в клубе
       7 ноября , 12:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук