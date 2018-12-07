Какие российские артисты отменили концерты в Украине, а кто все же выступит

Концерты российских артистов массово переносят из-за введения военного положения и решения ограничить въезд в Украину россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. Уже завернули в аэропорту Одессы российского артиста Андрея Меркурьева и актера Ильдара Тагирова.

После того, как Украина ограничила въезд российским мужчинам, тамошние артисты начали переносить свои выступления. Перестраховываются и те, кто российскую агрессию в Украине осуждал. Одними из первых тур перенесла группа "Аквариум".

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Не сможет прочитать лекцию и выступить со стихами в Киеве и российский поэт и публицист Дмитрий Быков. Занервничали и те, кто купил билеты на концерт питерской группы "Литл биг" на 9 декабря. Организаторы сначала уверяли, что концерт состоится, но впоследствии его все же перенесли.

А вот Андрей Макаревич в Украину все-таки приедет, хотя сначала сомневался, выступать ли в Киеве 22 декабря. Организаторы концертов говорят: часто сами договариваются с артистами о смене даты концерта.

На артистов, которых мы собирались анонсировать, мы подали запросы в СБУ, и получили положительный ответ, но теперь непонятно в связи с военным положением, как будем дальше этот вопрос решать. Посмотрим по ситуации в стране, стоит ли их привозить,

– ответил организатор концертов Максим Марко.

Ведь, если артиста не пропустят на границе – убытки несут именно организаторы. Это расходы на рекламу, аренду концертной площадки, авиабилеты. Если концерт переносят, приобретенные билеты остаются действительными на новую дату. Если же мероприятие вообще отменяют – зрителям должны полностью вернуть средства.

Между тем, в Госпогранслужбе отмечают: полного запрета на въезд мужчинам от 16 до 60 нет. Того, кто может подтвердить цель визита, пропускают.

Если приедет артист с имеющимся разрешением от СБУ, но будет выявлена информация о том, что есть признаки нарушения законов Украины, то пограничники будут отказывать ему во въезде на территорию Украины. Если все нормально, то, пожалуйста, заезжайте, гастролируйте, нет никаких проблем,

– сказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Уже год организаторы концертов и так возят российских артистов в Украину с разрешения СБУ. Там проверяют, не посещали ли те оккупированный Крым и Донбасс, не пропагандируют ли коммунизм или нацизм. Разрешение или отказ СБУ предоставляет организаторам в течение 10 дней.

С начала войны и вплоть до прошлого года артисты, гастролировавшие в оккупированном Крыму, могли спокойно петь в Киеве. Никто это тщательно не проверял. Контролировали гастролеров только патриотически настроенные украинцы. Только по их жалобам СБУ запрещала таким артистам въезд в Украину.