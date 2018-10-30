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      Какие секреты питания модели Victoria's Secret Беллы Хадид: неожиданное признание звезды

      20 Читати новину українською
      Белла Хадид
      Белла Хадид / glamour.com

      Одна из самых известных моделей мира и "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Белла Хадид имеет идеальную фигуру. Однако, чтобы поддерживать свое тело в форме, манекенщица подобрала свой рацион.

      Меньше месяца осталось до грандиозного шоу бренда Victoria's Secret, за которым увлеченно будет следить весь мир. Так что "ангелы" уже готовятся к выходу на подиум. Много моделей ограничивают свое питание и больше занимаются спортом.

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      Белла Хадид решила откровенно признаться, как она готовится к шоу. 22-летняя модель села на диету и усиленно тренируется под присмотром своего тренера. Кроме этого, звезда показала подписчикам, какие продукты она употребляет для стройной фигуры.

      Как оказалось, секрет идеальной фигуры Беллы заключается в правильно подобранной пище. В холодильнике "ангела" немало разнообразных овощей, натуральных соков без сахара и белковых продуктов. Чтобы утолить голод, перед обедом модель ест морковь, сельдерей, чернику, малину, кешью или миндаль. Большой слабостью Беллы Хадид является восточная кухня, поэтому запасы хумуса у нее есть всегда.


      Что ест Белла Хадид


      Рацион Беллы Хадид

      Однако модель не всегда придерживается строгой диеты. Часто Белла Хадид выбирает не совсем здоровую пищу и напитки – пиццу или же сладкую газированную воду. Однако это никак не влияет на ее идеальную фигуру.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений (@bellahadid)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений (@bellahadid)

       

      Теги: LifeStyle Белла Хадид Мода
      Источник: 24 Канал
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