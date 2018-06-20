Какие семена содержат больше всего пользы для здоровья человека

В семенах некоторых растений содержатся чрезвычайно полезные для организма человека микроэлементы и вещества.

Семена льна содержат ценные омега-3 полиненасыщенные кислоты, пишет "Живи Активно".

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Такие семена стимулируют пищеварение, уменьшают чувство голода и помогают бороться с лишним весом. Лен является сверхмощным противовоспалительным средством. Он также стабилизирует гормональный уровень, облегчает симптомы ПМС и менопаузы, предотвращает развитие рака груди и предстательной железы.

Тыквенные семечки содержат все витамины группы B – тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (никотиновая кислота), пантотеновая кислота, пиридоксин (В6) и соли фолиевой кислоты. Они способны предотвратить образование почечных камней, а также вывести из организма паразитов, особенно ленточных червей.

В семенах кунжута есть сильные антиоксиданты. Сезамин и сезамолин, которые содержатся в кунжуте, снижают уровень холестерина в крови. Это растение является отличным источником марганца и меди, он обогащен кальцием, магнием, железом и фосфором.



Семена кунжута

Витамин Е, который содержится в семенах подсолнечника, способен нейтрализовать свободные радикалы, что предотвращает повреждение жировых молекулярных структур клеточных мембран, клеток мозга и холестерина.

Это растение богато на фитостерин – вещество, близкое по структуре к холестерину. Таким образом, умеренное количество семян кунжута способно снизить уровень холестерина.

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