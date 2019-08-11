Какие семьи самые богатые в мире и есть ли среди них украинские: рейтинг от Bloomberg

25 самых богатых семей мира имеют состояния на 1,4 триллиона долларов. Это примерно 25 государственных бюджетов Украины, если брать среднюю сумму прибылей за прошлые 5 лет.

Walmart

Самой богатой в мире является семья Уолтонов (владеет сетью магазинов Walmart) - ее состояние оценили в более 190 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Walmart – крупнейшая в мире розничная сеть: более 11 тысяч магазинов торгуют в среднем на 514 миллиардов долларов ежегодно.

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В 1945 Сэм Уолтон приобрел первый магазин, в 1992 он умер, передав в наследство тысячи магазинов сыну Робу. В 2016 году Роба во главе компании сменил уже его сын Стюарт.



В сети Уолтонов более 11 тысяч магазинов по всему миру от США до Китая

Mars

На втором месте рейтинга с состоянием в более 126 миллиардов долларов идет семья Марсов, владельцев компании Mars. Если Walmart в Украине нет, то Mars мы все хорошо знаем – благодаря популярным шоколадным батончикам. А вот что мы, скорее всего, не знаем: половину прибылей компании (35 миллиардов долларов в год) приносят товары для ухода за домашними животными.



На шоколадных батончиках можно заработать 100 миллиардов долларов

Koch Industries

Ведущую тройку замыкает семья Кох – владельцы Koch Industries. Эта компания специализируется на химическом производстве, энергетике и нефтепродуктах. Состояние семьи оценивают в 124 миллиарда долларов.

На четвертом месте королевская семья Саудовской Аравии с состоянием в более 100 миллиардов долларов. На пятом – семья Вертхаймер (фамилии этой вы могли не слышать, поэтому напишем проще: это владельцы компании Chanel). У нее насчитали почти 60 миллиардов долларов.



Дом Chanel на предметах роскоши заработал 60 миллиардов долларов

А украинцы есть?

Да – 17 место в рейтинге занимает семья Притцкеров, владеющих сетью отелей Hyatt. Эту сеть основал сын эмигранта из Украины Адам Притцкер (отец приехал в США в 1881 году). Состояние семьи оценивают в 33,7 миллиарда долларов.

Клан Притцкеров: как выходцы из Украины завоевали Америку – в материале 24 канала.



В сеть отелей Hyatt входят более 500 заведений высочайшего уровня в 48 странах мира

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