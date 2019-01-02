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      Какие серьезные болезни у детей может вызвать длительное пользование смартфонами

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      Какие болезни у детей может вызвать пользование смартфонами
      Какие болезни у детей может вызвать пользование смартфонами

      Согласно исследованиям Национального института здравоохранения США, дети, которые много времени проводят за телефонами, планшетами и компьютерными играми, подвергаются преждевременной атрофии мозга.

      Об этом сообщили на сайте BBC Украина.

      Читайте также: Как правильно ухаживать за ребенком: от сна и еды до изучения языков

      По мнению ученых, дети в возрасте 9-10 лет, которые проводят с устройствами семь или более часов в сутки травмируют кору головного мозга. Стоит отметить, что именно она обрабатывает сенсорную информацию. Исследователи не знают, какое влияние имеет время, проведенное за экраном, а также какой вред испытают дети, когда вырастут.

      Кроме того, исследование показало, что дети, которые сидят перед экраном от двух часов в день, менее успешны в изучении языков и тестах на мышление.

      Тривале користування смартфонами може нашкодити здоров'ю дитини
      Длительное пользование смартфонами может навредить здоровью ребенка

      Ученые потратили 300 миллионов долларов на проведение масштабного эксперимента, участие в котором приняли 4,5 тысячи детей. Цель исследования – окончательно узнать, вызывает ли зависимость экран смартфона.

      Что такое атрофия головного мозга? Атрофия головного мозга или церебральная атрофия – это патологический процесс, который происходит в коре головного мозга. Во время этого процесса наблюдается отмирание клеток и нарушение нейронных соединений. Чаще всего это заболевание проявляется в пожилом возрасте у женщин, однако бывают и исключения. Современная медицина связывает это заболевание с генетической предрасположенностью, зато внешние факторы могут только усугублять течение процесса, но никак не провоцировать его возникновение.
      Различие клинических форм протекания атрофии головного мозга объясняется поражением различных участков мозга. Но для всех типов атрофии характерно медленное прогрессирование, которое в конечном итоге приводит к тотальному слабоумию и распаду психической деятельности.

      Теги: Здоровье Дети Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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