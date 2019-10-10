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      Украину ждут серьезные проблемы, если она вовремя не отделит ГТС

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      Глава Нафтогаза Коболев: Украина станет виновной в отключении газа в Европе зимой, если не успеет отделить ГТС
      Глава Нафтогаза Коболев: Украина станет виновной в отключении газа в Европе зимой, если не успеет отделить ГТС / Galinfo

      Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев уверяет, что до конца текущего года Украина должна получить полностью сертифицированного и корректно оформленного юридически оператора газотранспортной системы (ГТС). Если же это не произойдет, официальный Киев ждут многочисленные проблемы с поставщиками и европейскими партнерами, перед которыми принял соответствующие обязательства.

      Как отметил Коболев, выступая на Пятом газовом форуме в Киеве, если Украина не сможет завершить анбандлинг правильно и корректно, то ее обвинят во всех потенциальных проблемах следующей зимы. То есть она станет виновной в отключении газа в Европе, передает пресс-служба Нафтогаза.

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      "У нас нет четырех месяцев. Мы должны получить полностью сертифицированного оператора до конца этого года", – подчеркнул Коболев.

      По его словам, одно из ключевых условий успешного проведения анбандлинга - оперативная и корректная имплементация европейского законодательства по работе рынка газа в Украине.

      Российские коллеги будут очень тщательно и упорно изучать, насколько Украина сама сделала то, что мы требуем от них,
      – добавил он.

      Что такое анбалдинг

      Несколько лет назад в рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом Украина обязалась осуществить "анбандлинг ""Нафтогаза", а именно разделить транспортировку, хранение, добычу и продажу газа. Это позволит в будущем легче решать газовые споры и избежать "политической составляющей" в газовых отношениях. Сейчас все вышеуказанные функции выполняет "Нафтогаз" и непосредственно его "дочка" – "Укртрансгаз", в составе которого был создан филиал "Оператор ГТСУ".

      План анбалдинга Нафтогаза" украинское правительство утвердило еще в 2016 г. Тогда рассчитывали, что ГТС новому оператору передадут уже через 30 дней после окончания судебного разбирательства с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Но после вынесения судебного решения в сторону Украины процесс приостановился, поскольку, как объясняют в "Нафтогазе", компании не удалось добиться разрешения на передачу другой структуре своих прав и обязательств по транзитному контракту с "Газпромом.

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      На каком сейчас этапе находится создание оператора украинской ГТС

      По словам Коболева, "Нафтогаз" уже перевел в ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) персонал, бизнес-процессы и IT-системы, необходимые для обеспечения нормальной работы нового оператора. Но для перевода к новому оператору газотранспортной системы необходимы соответствующие решения парламента и правительства.

      В результате анбалдинга Оператор ГТС больше не будет входить в структуру "Нафтогаза", зато его продадут акционерному обществу "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), который принадлежит Министерству финансов Украины. Таким образом, Оператор ГТС будет заключать контракты на транспортировку газа для всех пользователей украинской системы.

      Новый оператор уже подал регулятору заявку на сертификацию. Также компания предоставила Министерству энергетики и защиты окружающей среды проекты подзаконных актов, необходимых для завершения процедуры анбалдинга.

      Заметим, что в конце 2019 года завершается контакт между Украиной и Россией по транзиту газа через украинскую территорию, поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение. Российская сторона, со своей позиции, отмечает, что подпишет необходимые договоры о транзите газа в случае, если Украина проведет анбандлинг и отделит ГТС по управлению Нафтогаза.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Европа Газ Андрій Коболев Нафтогаз ГТС
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