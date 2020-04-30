Какие сферы экономики нуждаются в поддержке из-за карантина и когда заработает весь бизнес

Кабмин разрешил открыть продовольственные рынки с 1 мая. Весь остальной бизнес планируют восстановить после окончания карантина из-за коронавируса – 11 мая.

Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга заявил, что открытие продовольственных рынков – это очень важный шаг для экономики, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Карантин не ослабят досрочно, – Шмыгаль

Он подчеркнул, что на рынках продается 70% сельскохозяйственной продукции, поэтому это очень важно для экономики и для цен на эти продукты.

Что касается остального бизнеса – мы планируем открывать с 11 мая,

– сказал он.

Заметим, что 1 мая в Украине начнут работать продовольственные и аграрные рынки. Однако произойдет это только при условии соблюдения определенных требований.



При каких условиях могут работать рынки / Инфографика 24 канала

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Элла Либанова в интервью "РБК-Украина" заявила, что есть целые категории населения, которые просто могут не пережить лето без существенной государственной поддержки.

В частности, микрофермеры – если они не смогут продать выращенные овощи и зелень, а государство их бросит на произвол судьбы, то они просто не выживут. Им необходима помощь с логистикой и реализацией продукции, на которую есть спрос.

И второе, что нужно сделать немедленно, иначе будет беда – ввести ограничения по экспорту зерновых,

– считает Либанова.

Поскольку зима была теплая, весна сухая, поэтому нельзя рассчитывать на очень высокий урожай зерновых. Либанова уточнила, что речь идет не о тотальном запрете, а о введении пошлины – "и тогда люди будут думать, что им выгоднее, оплатить и продать зерно за границу или реализовать это в Украине".

По состоянию на 30 апреля в Украине подтвердили 10 406 случаев коронавируса, 1 238 человек выздоровели, а 261 – умер. Правительство продлило карантин до 11 мая.



Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала