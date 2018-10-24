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      Какие штаммы гриппа угрожают украинцам в этом сезоне

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      Грипп готовится атаковать украинцев. И сразу три штамма – Мичиган, Сингапур и Колорадо. Продлится сезон с октября по май. Поэтому медики советуют позаботиться о себе и сделать прививку, а не надеяться на чеснок и лук, которые, ко всему, не работают. В прошлом году в Украине от болезни умерло семь человек, ни один из пациентов не был вакцинирован.

      Врачи предостерегают – не медлить, а начинать проводить профилактику.

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      Сделать это можно у своего семейного врача или же в пунктах прививок, которые в сезон работают при медучреждениях. Можно выбрать любой, регистрации не требуют, как и декларации с врачом.

      Прививку нельзя делать людям с серьезным заболеванием сердца, сосудов, почек или печени, больным СПИДом или тем, кто имеет аллергию или недостаточный вес. И, как оказалось, когда простуда – тоже нельзя. Если организм уже борется с простудой, дополнительная нагрузка на иммунную систему – опасно.

      После обследования врач выписывает рецепт, который следует оплатить в медучреждении, ведь вакцина не бесплатная. В Украине сейчас есть две – корейская и французская. Последняя стоит 313 гривен.

      Иммунитет к вирусу сформируется за две недели. Возможны побочные эффекты.

      Незначительная слабость, головная боль, небольшое повышение темепратури, но состояние обычно нормализуется через день-два,
      – отметила семейный врач Юлия Мельничук.

      Если же покупаете препарат в аптеке, убедитесь, что его хранили в холодильнике. Хотя лучше перед прививкой хотя бы проконсультироваться с врачом. И если уже заболели, то надеяться на лук и чеснок и заниматься самолечением не стоит. А еще важно соблюдать главное правило: "заболел – оставайся дома". Ведь больной гриппом за один день может заразить до сотни своих коллег или случайных прохожих. Последствия могут быть фатальными. Три года назад вирусная пневмония унесла жизни 400 украинцев.

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Здоровье Лечение Вакцина
      Источник: 24 канал
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