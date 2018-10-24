Какие штаммы гриппа угрожают украинцам в этом сезоне

Грипп готовится атаковать украинцев. И сразу три штамма – Мичиган, Сингапур и Колорадо. Продлится сезон с октября по май. Поэтому медики советуют позаботиться о себе и сделать прививку, а не надеяться на чеснок и лук, которые, ко всему, не работают. В прошлом году в Украине от болезни умерло семь человек, ни один из пациентов не был вакцинирован.

Врачи предостерегают – не медлить, а начинать проводить профилактику.

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Сделать это можно у своего семейного врача или же в пунктах прививок, которые в сезон работают при медучреждениях. Можно выбрать любой, регистрации не требуют, как и декларации с врачом.

Прививку нельзя делать людям с серьезным заболеванием сердца, сосудов, почек или печени, больным СПИДом или тем, кто имеет аллергию или недостаточный вес. И, как оказалось, когда простуда – тоже нельзя. Если организм уже борется с простудой, дополнительная нагрузка на иммунную систему – опасно.

После обследования врач выписывает рецепт, который следует оплатить в медучреждении, ведь вакцина не бесплатная. В Украине сейчас есть две – корейская и французская. Последняя стоит 313 гривен.

Иммунитет к вирусу сформируется за две недели. Возможны побочные эффекты.

Незначительная слабость, головная боль, небольшое повышение темепратури, но состояние обычно нормализуется через день-два,

– отметила семейный врач Юлия Мельничук.

Если же покупаете препарат в аптеке, убедитесь, что его хранили в холодильнике. Хотя лучше перед прививкой хотя бы проконсультироваться с врачом. И если уже заболели, то надеяться на лук и чеснок и заниматься самолечением не стоит. А еще важно соблюдать главное правило: "заболел – оставайся дома". Ведь больной гриппом за один день может заразить до сотни своих коллег или случайных прохожих. Последствия могут быть фатальными. Три года назад вирусная пневмония унесла жизни 400 украинцев.