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      Какие симптомы рака мозга на ранних стадиях

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      Рак мозга: ранние симптомы
      Рак мозга: ранние симптомы / pogliad.ua/

      Ученые из Великобритании рассказали о нескольких симптомах рака мозга, которые проявляются на ранней стадии развития болезни и часто пропускаются.

      Специалисты британского подразделения компании HCA Healthcare напомнили, что для более удачного лечения важно обращаться к врачам именно на раннем этапе рака.

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      Первый симптом: головные боли. Подозрения должны вызывать стойкие и частые боли. Ранним признаком рака мозга нередко является головная боль, возникающая утром и вместе с ней ощущаются упадок сил, ухудшение зрения.

      Второй симптом: тошнота и рвота. Они возникают в связи с тем, что опухоль затрудняет циркуляцию жидкостей.


      Головная боль – ранний симптом головного мозга

      Третий симптом: забывчивость. Изменение когнитивных функций и характера человека нередко списывают на возраст, но также они могут указывать на рак мозга. Провалы в памяти и потеря инициативности, путаница в мыслях могут свидетельствовать о ранних симптомах болезни.

      Четвертый симптом: неконтролируемые действия. Подергивания мышц, непроизвольные движения тела, укусы языка, потеря контроля над мочевым пузырем – если вы вдруг понимаете, что тело перестало подчиняться волевым усилиям – нужно обратиться к врачу.

      Пятый симптом: потеря слуха и равновесия. Проблемы со слухом в случае рака мозга могут возникать из-за того, что опухоль начинает давить на нервы уха. Также при этом страдают нервы, связанные с обеспечением равновесия, у человека может возникать нарушение баланса при ходьбе.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Медицина Онкозаболевания
      Источник: 24 Канал
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