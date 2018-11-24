Какие симптомы рака мозга на ранних стадиях

Ученые из Великобритании рассказали о нескольких симптомах рака мозга, которые проявляются на ранней стадии развития болезни и часто пропускаются.

Специалисты британского подразделения компании HCA Healthcare напомнили, что для более удачного лечения важно обращаться к врачам именно на раннем этапе рака.

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Первый симптом: головные боли. Подозрения должны вызывать стойкие и частые боли. Ранним признаком рака мозга нередко является головная боль, возникающая утром и вместе с ней ощущаются упадок сил, ухудшение зрения.

Второй симптом: тошнота и рвота. Они возникают в связи с тем, что опухоль затрудняет циркуляцию жидкостей.



Головная боль – ранний симптом головного мозга

Третий симптом: забывчивость. Изменение когнитивных функций и характера человека нередко списывают на возраст, но также они могут указывать на рак мозга. Провалы в памяти и потеря инициативности, путаница в мыслях могут свидетельствовать о ранних симптомах болезни.

Четвертый симптом: неконтролируемые действия. Подергивания мышц, непроизвольные движения тела, укусы языка, потеря контроля над мочевым пузырем – если вы вдруг понимаете, что тело перестало подчиняться волевым усилиям – нужно обратиться к врачу.

Пятый симптом: потеря слуха и равновесия. Проблемы со слухом в случае рака мозга могут возникать из-за того, что опухоль начинает давить на нервы уха. Также при этом страдают нервы, связанные с обеспечением равновесия, у человека может возникать нарушение баланса при ходьбе.

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