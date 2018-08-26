Какие симптомы свидетельствуют о развитии астигматизма

Астигматизм – это проблема органов зрения, при которой изображение фокусируется не на одной точке, а сразу на нескольких.

К тому же, изображение может располагаться как на сетчатке, так и за ее пределами, пишет портал Opticclub.

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На ранних стадиях человек практически не замечает дискомфорта. А вот последние стадии влияют на не только на зрение, но и на здоровье в целом.

Основным симптомом является ухудшение зрения. Если вдруг вы заметили, что стали плохо видеть изображение, как на близком, так и на дальнем расстоянии, то это может свидетельствовать о астигматизме. В соответствии со степенью размытости астигматизм развивается сильнее или слабее.

Основным симптомом является ухудшение зрения

На средних ступенях человек видит искаженные объекты. К примеру, прямые линии становятся кривыми. При этом человеку сложно сфокусироваться на конкретном предмете.

Астигматизм сопровождается болью, дискомфортом в глазах, покраснением, жжением через постоянное напряжение при попытке сфокусировать зрение.

Длительные зрительные нагрузки ослабляют глаза. Часто людей с астигматизмом беспокоит боль, а также неприятные ощущения над бровями.

Людей с астигматизмом беспокоит боль

О астигматизме у ребенка свидетельствует то, что он часто наклоняет голову, делает повороты в разные стороны, жалуется на то, что ему двоится в глазах.

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