Какие симптомы указывают на то, что вам пора к психологу
Часто человек не осознает, что он нуждается в психологической помощи. Первым реагирует тело – задумайтесь, как вы спите, приятна ли вам еда, хотите ли идти на работу, как часто улыбаетесь.
Об этом пишут специалисты ОО Development Foundation (DF) в комментарии для 24 канала.
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Ответив на эти вопросы становится понятно, стоит ли вам записываться на прием к психологу.
Психически здоровый человек может иметь сложные жизненные ситуации, но даже в самые трудные моменты срабатывает механизм самозащиты: проголодался – поешь, устал – иди спать, не нравится работа – найди другую.
Но когда у человека нездоровая психика, то он не хочет прислушиваться к сигналам тела или противоречит сигналам. Если тело посылает сигнал об усталости, то человек продолжает работать, берет больше работы на себя.
Существуют определенные симптомы, которые свидетельствуют, что вам пора к психологу
1. Вы спите или едите слишком мало или много.
2. У вас проявляется асоциальное поведение, вы дистанцируетесь от других людей.
3. Вы имеете мало энергии и жизненных сил, вам все безразлично.
У вас мало жизненной энергии, вам все безразлично
4. Вам сложно выполнять привычную повседневную работу.
5. Вы считаете, что вы беспомощны или бесполезны.
6. У вас то хорошее настроение, то плохое, это вызывает проблемы с другими людьми.
7. Вы в больших количествах употребляете алкоголь, наркотические вещества или же много курите.
8. Вы думаете о том, как причинить себе вред или другим.
9. Вас посещают навязчивые мысли и воспоминания.
10. В вашей голове есть голоса и вы верите в вещи, которые не соответствуют действительности.
11. Чувствуете напряжение в теле, которое возникает без причин.
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О необходимости консультации психолога и куда обратиться за помощью – читайте в материале.
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