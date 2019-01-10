Какие симптомы указывают на то, что вам пора к психологу

Часто человек не осознает, что он нуждается в психологической помощи. Первым реагирует тело – задумайтесь, как вы спите, приятна ли вам еда, хотите ли идти на работу, как часто улыбаетесь.

Об этом пишут специалисты ОО Development Foundation (DF) в комментарии для 24 канала.

Читайте также: Тяжелые жизненные ситуации: как оказать первую психологическую помощь

Ответив на эти вопросы становится понятно, стоит ли вам записываться на прием к психологу.

Психически здоровый человек может иметь сложные жизненные ситуации, но даже в самые трудные моменты срабатывает механизм самозащиты: проголодался – поешь, устал – иди спать, не нравится работа – найди другую.

Но когда у человека нездоровая психика, то он не хочет прислушиваться к сигналам тела или противоречит сигналам. Если тело посылает сигнал об усталости, то человек продолжает работать, берет больше работы на себя.

Существуют определенные симптомы, которые свидетельствуют, что вам пора к психологу

1. Вы спите или едите слишком мало или много.

2. У вас проявляется асоциальное поведение, вы дистанцируетесь от других людей.

3. Вы имеете мало энергии и жизненных сил, вам все безразлично.



У вас мало жизненной энергии, вам все безразлично

4. Вам сложно выполнять привычную повседневную работу.

5. Вы считаете, что вы беспомощны или бесполезны.

6. У вас то хорошее настроение, то плохое, это вызывает проблемы с другими людьми.

7. Вы в больших количествах употребляете алкоголь, наркотические вещества или же много курите.

8. Вы думаете о том, как причинить себе вред или другим.

9. Вас посещают навязчивые мысли и воспоминания.

10. В вашей голове есть голоса и вы верите в вещи, которые не соответствуют действительности.

11. Чувствуете напряжение в теле, которое возникает без причин.

Чтобы узнать, как оказать первую психологическую помощь, предупредить посттравматический синдром и правильно использовать время, когда сильный стресс перерастает в болезнь, – воспользуйтесь мобильным приложением PFAmobileUkraine.

О необходимости консультации психолога и куда обратиться за помощью – читайте в материале.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.