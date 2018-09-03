Какие сладости можно давать детям: советы диетолога

Избыток сладкого в раннем возрасте отрицательно сказывается на состоянии зубов и может спровоцировать развитие многих опасных заболеваний. Но если уж иногда позволять детям сладкое, то следует знать, что для них будет полезным.

Диетологи отмечают, что рекомендуемая норма употребления сахара в день не должна превышать 40 грамм, передает 24apteka.

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По словам специалистов, наиболее полезными для малышей являются желейные сладости. Пектин, входящий в состав желе, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует очищению организма, а желатин улучшает состояние волос, ногтей, сосудов и мышц.



Лучше всего готовить желе дома из натуральных соков, варенья или компота.

Детям от 2 лет можно смело давать зефир, содержащий природные загустители (агар-агар, пектин или желатин). Они улучшают метаболизм и имеют для растущего организма необходимые минералы.



Также уже с этого возраста можно начинать давать детям сухофрукты – курагу, чернослив, изюм, инжир, сушеные груши, яблоки.



Диетологи также рекомендуют давать детям такие полезные сладости, как мед, домашнее варенье, мороженое из молока, мармелад, пастилу и безе.

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