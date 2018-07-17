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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Какие сладости можно считать лекарствами для организма: ответ медиков

93 Читати новину українською
Какие сладости можно считать лекарством для организма
Какие сладости можно считать лекарством для организма / moirebenok.ua

Умеренное употребление настоящего мармелада, конфитюра и джема могут быть очень полезными для здоровья.

Такое свойство продуктов, которые содержат растворимую клетчатку – пектин, выяснили биологи Стокгольмского университета, передает Мedikforum.

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Качественный мармелад при попадании в организм проявляет абсорбирующие свойства. Таким образом, эти сладости активизируют процессы вывода из организма потенциально опасных и токсичных компонентов и тяжелых металлов, побочных продуктов метаболизма, желчных кислот, анаболиков, холестерина и прочего.

А желатин, который входит в состав мармелада и желе, укрепляет еще и хрящевую ткань и улучшает состояние кожи и волос.

Мармелад володіє абсорбуючими властивостями

Мармелад обладает абсорбирующими свойствами

Благодаря пектину мармелад, фруктовое желе и те виды варенья, которые содержат пектин, являются эффективными очистителями организма.

Существует несколько видов мармелада: фруктово-ягодный, который изготавливают на основе фруктово-ягодного пюре, желейный – его готовят на основе агара и пектина, и желейно-фруктовый, который готовят на основе желирующий веществ и фруктово-ягодного пюре. Наиболее полезным считается последний.

Желатин зміцнює хрящову тканину та покращує стан шкіри і волосся

Желатин укрепляет хрящевую ткань и улучшает состояние кожи и волос

Специалисты рекомендуют употреблять не менее 2 граммов пектина в день, а это равняется 50 граммам мармелада.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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