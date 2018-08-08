Какие сладости не навредят фигуре

Если у человека нет проблем с весом, нарушений углеводного обмена, то в небольших количествах сладости не навредят здоровью.

Об этом рассказала врач-диетолог Елена Чедия, передает Zdorovia.



По ее словам, даже если есть лишний вес или сахарный диабет, не обязательно отказываться от сладостей. Стоит выбирать сладости, изготовленные из натуральных сахарозаменителей, как сироп агавы или топинамбура.

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Искусственные сахарозаменители не угрожают повышением уровня сахара, однако такие продукты не совсем полезны.



Медики рекомендуют для здорового рациона добавлять, кроме известного полезного сладкого – мармелада и зефира, пастилы и сладости, которые содержат натуральные сиропы.



Такие сладости сохраняют полезные для организма пектиновые вещества и пищевые волокна.

К слову, медики отмечают, что умеренное употребление настоящего мармелада, конфитюра и джема может быть очень полезным для здоровья.

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