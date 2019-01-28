Какие слова чаще всего используют люди, больные депрессией

Прилагательные "одинокий", "жалкий" и "несчастный", а также наречия с негативной окраской никого не удивили. Однако выяснилось, что люди с симптомами депрессии чаще других употребляют местоимения первого лица: "я", "меня", "мне". Местоимения "ты", "они", "он" и "она" употребляют гораздо реже.

Песни Курта Кобейна, стихи Сильвии Плат и 6400 записей на 63 форумах посвященных депрессии помогли британским ученым выяснить, какие слова характерны для речи людей, живущих с депрессией. Исследование опубликовано в Clinical Psychological Science.

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Так в речи больных людей выражается руминация (зацикленность на личных проблемах) и социальная изоляция. Психологам предстоит понять, является ли это причиной депрессии или ее следствием.



Люди, больные депрессией часто употребляют слова с абсолютным значением

Еще одним признаком депрессии ученые считают слова, передающие абсолютные значения или вероятности, например "всегда", "ничего" или "полностью". На онлайн-площадках, посвященных психическим расстройствам, таких слов на 50% больше, чем на обычных сайтах, а на форумах по борьбе с суицидальными мыслями – на все 80%.

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