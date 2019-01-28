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      Какие слова чаще всего используют люди, больные депрессией

      94 Читати новину українською
      Какие слова используют люди с депрессией
      Какие слова используют люди с депрессией / pixabay.com

      Прилагательные "одинокий", "жалкий" и "несчастный", а также наречия с негативной окраской никого не удивили. Однако выяснилось, что люди с симптомами депрессии чаще других употребляют местоимения первого лица: "я", "меня", "мне". Местоимения "ты", "они", "он" и "она" употребляют гораздо реже.

      Песни Курта Кобейна, стихи Сильвии Плат и 6400 записей на 63 форумах посвященных депрессии помогли британским ученым выяснить, какие слова характерны для речи людей, живущих с депрессией. Исследование опубликовано в Clinical Psychological Science.

      Читайте также: Одиночество очень негативно влияет на мозг: объяснение ученых

      Так в речи больных людей выражается руминация (зацикленность на личных проблемах) и социальная изоляция. Психологам предстоит понять, является ли это причиной депрессии или ее следствием.

      депресія
      Люди, больные депрессией часто употребляют слова с абсолютным значением

      Еще одним признаком депрессии ученые считают слова, передающие абсолютные значения или вероятности, например "всегда", "ничего" или "полностью". На онлайн-площадках, посвященных психическим расстройствам, таких слов на 50% больше, чем на обычных сайтах, а на форумах по борьбе с суицидальными мыслями – на все 80%.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Депрессия
      Источник: 24 Канал
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