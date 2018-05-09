Какие смартфоны чаще всего оказываются подделкой – эксперты назвали компании

Стоит заметить, что в течение последних нескольких лет количество поддельных смартфонов в мире резко упало. Это может быть связано с тем, что китайские производители сосредоточились на создании уникальных моделей, а не копировании известных брендов.

И все же полностью ликвидировать подделки до сих пор невозможно.

Всемирная таможенная организация (WCO) обнародовала подборку смартфонов, которые чаще всего подделывают, пишет prostotech.com.

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Так, на первом месте среди наиболее распространенных подделок оказались продукты от Samsung. За прошлый год зафиксировали более 900 случаев массовой реализации поддельных смартфонов Samsung. Для сравнения, 5 лет назад фиксировали 4 тысячи подобных случаев.

На втором месте оказалась компания Apple. Поддельные iPhone реализовали более 800 раз. Причем основными объектами мошенников являются наиболее популярные и модели iPhone X, iPhone 8, iPhone 7 и тому подобное.

Интересно, что среди подделок есть свои бюджетные и "премиум-класса" варианты. Так, копии, которые имеют очевидные визуальные различия, стоят дешевле. В то же время модели хорошего качества, которые трудно отличить от оригинала, стоят намного дороже.