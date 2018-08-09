Какие смартфоны Huawei первыми обновятся до Android 9.0 Pie

Компания Huawei начала распространение финальной бета-версии Android 9.0 Pie для нескольких своих устройств. В частности, производитель объявил 4 модели смартфонов, которые в ближайшее время получат свежую операционную систему.

Об этом сообщает GizChina со ссылкой на собственные источники.

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Первыми смартфонами Huawei, которые получат финальную версию Android 9.0 Pie станут Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, Honor 10 и Honor V10. Тестирование проходит в закрытом режиме с участием строго ограниченного числа пользователей, но вскоре должно приобрести статус публичного.

Android 9.0 Pie привносит в работу совместимых устройств ряд полезных нововведений и улучшений. К их числу относится "умный" режим управления питанием и яркостью дисплея, нативная поддержка выемок в дисплее, усовершенствованное меню многозадачности, жесты управления, а также увеличение скорости работы интерфейса и открытия приложений.

Обзор основных преимуществ Android 9.0 Pie – смотрите видео

Учитывая, что Huawei решила принять участие в бета-тестировании Android P, есть все основания считать, что компания выпустит стабильную сборку обновления уже этой осенью. Это значительный прогресс для вендора, так как ранее он предпочитал не спешить с переходом на новую версию операционной системы, откладывая эту процедуру до последнего.

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