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Какие смартфоны Huawei первыми обновятся до Android 9.0 Pie

17 Читати новину українською
Какие смартфоны Huawei первыми обновятся до Android 9.0 Pie
Какие смартфоны Huawei первыми обновятся до Android 9.0 Pie / androidauthority

Компания Huawei начала распространение финальной бета-версии Android 9.0 Pie для нескольких своих устройств. В частности, производитель объявил 4 модели смартфонов, которые в ближайшее время получат свежую операционную систему.

Об этом сообщает  GizChina со ссылкой на собственные источники.

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Первыми смартфонами Huawei, которые получат финальную версию Android 9.0 Pie станут Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, Honor 10 и Honor V10. Тестирование проходит в закрытом режиме с участием строго ограниченного числа пользователей, но вскоре должно приобрести статус публичного.

Android 9.0 Pie привносит в работу совместимых устройств ряд полезных нововведений и улучшений. К их числу относится "умный" режим управления питанием и яркостью дисплея, нативная поддержка выемок в дисплее, усовершенствованное меню многозадачности, жесты управления, а также увеличение скорости работы интерфейса и открытия приложений.

Обзор основных преимуществ Android 9.0 Pie – смотрите видео

Учитывая, что Huawei решила принять участие в бета-тестировании Android P, есть все основания считать, что компания выпустит стабильную сборку обновления уже этой осенью. Это значительный прогресс для вендора, так как ранее он предпочитал не спешить с переходом на новую версию операционной системы, откладывая эту процедуру до последнего.

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Теги: Техно Смартфоны Huawei Android
Источник: 24 Канал
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