Какие смартфоны Huawei получат революционную технологию GPU Turbo: перечень моделей

Уже вскоре ряд смартфонов компании Huawei получит революционную технологию GPU Turbo, которая должна значительно повысить производительность смартфонов в графически интенсивных программах и играх.

Об этом сообщает prostotech.com.

Технологию устройства получат вместе с обновлением интерфейса EMUI. Сначала обновление будет доступно для следующих моделей смартфонов: Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 PORSCHE DESIGN, Huawei P20 Pro и Huawei P20 и Huawei Mate RS PORSCHE DESIGN.

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В компании Huawei технологию GPU Turbo называют революционной, ведь она обеспечивает увеличение производительности при обработке графики до 60%. Кроме того, улучшение коснется и автономности – благодаря оптимизации энергопотребление сокращается на 30%. Это полезная функция для пользователей, ведь операции по обработке графики обычно быстро сажают аккумулятор. Также эта технология позволяет даже бюджетным смартфонам воспроизводить сложные игры и приложения.