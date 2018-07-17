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Какие смартфоны Huawei получат революционную технологию GPU Turbo: перечень моделей

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Какие смартфоны Huawei получат революционную технологию GPU Turbo
Какие смартфоны Huawei получат революционную технологию GPU Turbo / Фото из открытых источников

Уже вскоре ряд смартфонов компании Huawei получит революционную технологию GPU Turbo, которая должна значительно повысить производительность смартфонов в графически интенсивных программах и играх.

Об этом сообщает prostotech.com.

Технологию устройства получат вместе с обновлением интерфейса EMUI. Сначала обновление будет доступно для следующих моделей смартфонов: Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 PORSCHE DESIGN, Huawei P20 Pro и Huawei P20 и Huawei Mate RS PORSCHE DESIGN.

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В компании Huawei технологию GPU Turbo называют революционной, ведь она обеспечивает увеличение производительности при обработке графики до 60%. Кроме того, улучшение коснется и автономности – благодаря оптимизации энергопотребление сокращается на 30%. Это полезная функция для пользователей, ведь операции по обработке графики обычно быстро сажают аккумулятор. Также эта технология позволяет даже бюджетным смартфонам воспроизводить сложные игры и приложения.

Какие смартфоны Huawei получат технологию GPU Turbo
HUAWEI Mate 10, Mate 10 Pro, Mate RS Европа, Средний Восток, Африка Август 2018
HUAWEI P20 and P20 Pro Европа, Средний Восток, Африка Август 2018
HUAWEI Mate 10 Lite Все рынки Сентябрь 2018
HUAWEI P Smart Все рынки Сентябрь 2018
UAWEI P20 Lite Европа, Средний Восток, Африка Сентябрь 2018
HUAWEI Y9 2018 Все рынки Сентябрь 2018
HUAWEI Mate 9 and Mate 9 Pro Все рынки Ноябрь 2018
HUAWEI P10 and P10 Plus Все рынки Ноябрь 2018
Теги: Техно Смартфоны Huawei
Источник: 24 Канал
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