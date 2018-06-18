Какие смартфоны имеют наилучшую защиту от воды и пыли – обнародовали рейтинг

Практически все новые модели смартфонов уже имеют защиту от воды и пыли. Используют два класса защиты – IP67 или IP68.

Исследователи из портала Astera протестовали популярные смартфоны по защите от воды и пороха.

Об этом пишет prostotech.com.

Лучшую защиту от воды и пыли имеют смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Им фактически не угрожает вода, с ними можно плавать в бассейне и даже погружаться под воду на глубину до трех метров.

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Хорошую защиту имеют модели LG G7 ThinQ и Huawei P20 Pro.

Также хорошую оценку по защите от влаги и пыли эксперты поставили смартфонам Apple: iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, все из которых имеют защиту по классу IP67. Однако, отмечают, что пользоваться ни одним из этих смартфонов под водой нельзя.

В общем, владельцам смартфонов из всех перечисленных выше моделей, не стоит волноваться из-за того, что смартфон упал в воду. Нужно лишь протереть его и вытрясти всю влагу из разъемов, если она там окажется.

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