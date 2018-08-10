13:23
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Какие смартфоны лучше всего подходят для просмотра видео на YouTube

79 Читати новину українською
Какие смартфоны лучше всего подходят для просмотра видео на YouTube
Какие смартфоны лучше всего подходят для просмотра видео на YouTube / unsplash

Видеохостинг YouTube объявил о старте инициативы YouTube Signature. Она имеет целью рекомендовать смартфоны, которые наиболее подходят для просмотра видеоконтента на YouTube. На данный момент эксперты объявили уже 18 устройств от различных производителей.

Об этом говорится на официальной странице проекта YouTube Signature.

Читайте также: YouTube для Android получил темную тему: как ее активировать

Смартфоны из списка обеспечивают наилучшее восприятие видео, сочетая в себе самые совершенные технологии воспроизведения, надежность и высокую производительность. Однако чтобы получить статус YouTube Signature, устройство должно отвечать ряду обязательных критериев.

Каждый аппарат, рекомендованный YouTube, имеет поддержку панорамных видео, HDR, 4K, DRM, кодеков VP9 и высокого фреймрейта (60 к/с). Прежде чем попасть в список, YouTube проводит тщательное тестирование устройств на соответствие требованиям, а также дает советы производителям по исправлению недостатков.

Жесткий отбор стал причиной того, что iPhone X, например, не вошел в окончательный список. Зато среди рекомендованных смартфонов оказались:

  1. Galaxy Note 9
  2. Sony Xperia ZX2 Premium
  3. HTC U12+
  4. OnePlus 6
  5. LG G7 ThinQ
  6. Xiaomi Mi 8
  7. Sony Xperia XZ2 Compact
  8. Sony Xperia XZ2
  9. Nokia 8 Sirocco
  10. Xiaomi Mi Mix 2s
  11. Galaxy S9/S9+
  12. Google Pixel 2/2XL
  13. Huawei Mate 10 Pro
  14. Galaxy Note 8
  15. LG V30

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Google HTC Nokia LG Xiaomi Huawei Samsung Sony YouTube Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
сегодня, 13:00 Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
Уляна Корицька
Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
сегодня, 12:00 Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
Злой Одессит
Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
сегодня, 11:00 Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
Крістіна Бердинських
Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
сегодня, 08:37 Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
Блог Медіа
Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
9 августа, 22:01 Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
Блог Медіа
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Samsung Galaxy Note 9: какие новые интересные функции получит стилус и камера
 8 августа , 08:05
Новое фото Xiaomi Mi MIX 3 показывает интересный дизайн смартфона
 2 июля , 16:04
Huawei работает над созданием еще одного игрового смартфона
 29 июня , 22:05
Слухи: Samsung готовится выпустить игровой смартфон
 24 июля , 19:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук