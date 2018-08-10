Какие смартфоны лучше всего подходят для просмотра видео на YouTube

Видеохостинг YouTube объявил о старте инициативы YouTube Signature. Она имеет целью рекомендовать смартфоны, которые наиболее подходят для просмотра видеоконтента на YouTube. На данный момент эксперты объявили уже 18 устройств от различных производителей.

Об этом говорится на официальной странице проекта YouTube Signature.

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Смартфоны из списка обеспечивают наилучшее восприятие видео, сочетая в себе самые совершенные технологии воспроизведения, надежность и высокую производительность. Однако чтобы получить статус YouTube Signature, устройство должно отвечать ряду обязательных критериев.



Каждый аппарат, рекомендованный YouTube, имеет поддержку панорамных видео, HDR, 4K, DRM, кодеков VP9 и высокого фреймрейта (60 к/с). Прежде чем попасть в список, YouTube проводит тщательное тестирование устройств на соответствие требованиям, а также дает советы производителям по исправлению недостатков.



Жесткий отбор стал причиной того, что iPhone X, например, не вошел в окончательный список. Зато среди рекомендованных смартфонов оказались:

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