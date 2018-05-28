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Какие смартфоны никогда не получат обновление до MIUI 10: официальный список Xiaomi

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Какие смартфоны никогда не получат обновление до MIUI 10
Какие смартфоны никогда не получат обновление до MIUI 10 / Фото из свободных источников

Вскоре китайская корпорация Xiaomi презентует новую фирменную оболочку для собственных смартфонов MIUI 9. Однако разработчики предупредили, что обновление получат не все смартфоны, а только самые новые.

Об этом сообщает akket.com.

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В конце 2017 года Xiaomi выпустила глобальную стабильную прошивку MIUI 9 для подавляющего большинства своих смартфонов. Обновление получили модели даже пятилетней давности, которые уже давно можно списывать со счетов, однако разработчики операционной системы другого мнения. В итоге, в первом квартале нынешнего года новейшую ОС получили обладатели всех более-менее современных смартфонов.

Уже через несколько дней состоится анонс новой прошивки MIUI 10. Нужно понимать, что любое новое и современное программное обеспечение сложнее старого. Меняется внешний вид, улучшаются функциональные возможности, а также появляются новые приложения и сервисы. Все это отрицательно сказывается на производительности, то есть процессору приходится тратить больше мощности на работу ОС. Именно поэтому производителям рано или поздно приходится отказаться от выпуска прошивок для своих смартфонов, которые уже безнадежно устарели.

Чтобы не вселять в людей пустую надежду и избежать различных слухов, сотрудники компании Xiaomi опубликовали список смартфонов, которые уже никогда не будут обновлены до MIUI 10, то есть прошивки, релиз которой состоится в этом году. Ожидается, что жители Китая смогут скачать и установить ее финальную версию летом, тогда как гражданам Европы и других регионов позволят установить ее в первой половине осени, однако точных официальных данных по этому поводу еще нет.

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Список смартфонов Xiaomi, которые никогда не обновятся до MIUI 10:

Redmi Note 2
Redmi Note 3 (MediaTek)
Redmi 2
Redmi 2s
Redmi 1s
Mi Pad 2 (планшет)
Mi Pad (планшет)
Все остальные мобильные устройства и планшетные компьютеры, выпущенные после этих моделей, будут обновлены до MIUI 10. Обладателям смартфонов из списка, если они хотят продолжать пользование новейшим программным обеспечением, следует задуматься о покупке более новых моделей.

При этом компания Xiaomi уверяет, что список пока не является окончательным, поэтому если в процессе тестирования MIUI 10 выяснится, что она плохо работает, например, на Mi 2, Mi 3, выпускать ее для этих смартфонов не будут. Впрочем, такой вариант крайне маловероятен.

Теги: Техно Смартфоны Китай Xiaomi
Источник: 24 Канал
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