Какие смартфоны Xiaomi получат улучшенные функции фотосъемки с обновлением до MIUI 10
Недавно Xiaomi представила обновленную прошивку для своих смартфонов под названием MIUI 10. Разработчики утверждают, что с новой MIUI пользователей ждет ряд важных изменений, включая обновленный графический интерфейс, оптимизация для ускорения работы системы и использование искусственного интеллекта для расширения возможностей камер смартфонов.
Об этом сообщает TechDroider.
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Также в сети уже появился список устройств, которые получат новые функции для фотосъемки с обновлением до последней версии MIUI.
Обычно для создания фотографий с размытым фоном используются две камеры, чтобы определить глубину резкости и границы главного объекта. В MIUI 10 эта функция доступна и на устройствах с одним модулем. Работу этой функции будет обеспечивать искусственный интеллект.
Ниже представлен список устройств Xiaomi с одной камерой, которые после обновления до MIUI 10 смогут снимать в портретном режиме:
Xiaomi Mi Mix 2;
Xiaomi Mi5S;
Xiaomi Mi5S Plus;
Xiaomi Mi5;
Xiaomi Mi Note 2;
Xiaomi Mi Max;
Xiaomi Mi Max 2;
Xiaomi Redmi Note 4 (индийская версия);
Xiaomi Redmi Note 4X;
Xiaomi Redmi Note 3;
Xiaomi Redmi 5;
Xiaomi Redmi 4;
Xiaomi Redmi 4X.
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Кроме того, Mi6 и Redmi Note 5 (индийская версия) с обновлением смогут делать снимки с эффектом боке и на фронтальную камеру.
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