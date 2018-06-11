Какие смартфоны Xiaomi получат улучшенные функции фотосъемки с обновлением до MIUI 10

Недавно Xiaomi представила обновленную прошивку для своих смартфонов под названием MIUI 10. Разработчики утверждают, что с новой MIUI пользователей ждет ряд важных изменений, включая обновленный графический интерфейс, оптимизация для ускорения работы системы и использование искусственного интеллекта для расширения возможностей камер смартфонов.

Об этом сообщает TechDroider.

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Также в сети уже появился список устройств, которые получат новые функции для фотосъемки с обновлением до последней версии MIUI.

Обычно для создания фотографий с размытым фоном используются две камеры, чтобы определить глубину резкости и границы главного объекта. В MIUI 10 эта функция доступна и на устройствах с одним модулем. Работу этой функции будет обеспечивать искусственный интеллект.

Ниже представлен список устройств Xiaomi с одной камерой, которые после обновления до MIUI 10 смогут снимать в портретном режиме:

Xiaomi Mi Mix 2;

Xiaomi Mi5S;

Xiaomi Mi5S Plus;

Xiaomi Mi5;

Xiaomi Mi Note 2;

Xiaomi Mi Max;

Xiaomi Mi Max 2;

Xiaomi Redmi Note 4 (индийская версия);

Xiaomi Redmi Note 4X;

Xiaomi Redmi Note 3;

Xiaomi Redmi 5;

Xiaomi Redmi 4;

Xiaomi Redmi 4X.



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Кроме того, Mi6 и Redmi Note 5 (индийская версия) с обновлением смогут делать снимки с эффектом боке и на фронтальную камеру.

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