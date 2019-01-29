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      Какие сны являются самыми популярными и почему они повторяются

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      Какие сны являются самыми популярными
      Какие сны являются самыми популярными / unsplash.com

      Треть своей жизни человек проводит во сне. От его качества зависит здоровье и настроение человека. Если сон неполноценен, то человек теряет важную фазу быстрого сна, во время которого он видит сновидение.

      Нейрофизиолог Франсиско Хавьер Пуэртас, член правления испанского Общества сна (SES) назвал самые популярные сны. Одним из них является тот, во время которого человек едет на контрольную или экзамен, пишет Verne EL PAIS. После чего транспорт резко меняет маршрут и человек решает выйти и добраться до заведения пешком. Когда он вбегает в аудиторию и понимает, что полностью голый, а экзамена нет. Этот сон видят даже те люди, которые уже давно закончили обучение.

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      Другие популярные сны – появление на публике человека без одежды, потеря зубов и падение в бездну.

      Ученые соглашаются с мнением о том, что сон – это механизм адаптации, который готовит наш мозг к управлению эмоциями и помогает приспособиться к непредвиденным обстоятельствам. То есть, во время сна человек репетирует разные варианты ситуаций. К примеру, если он беспокоится о работе, то может видеть пессимистические сны на эту тему. Если накануне собеседования вы переживаете и не можете заснуть, волнуетесь, прозвенит ли будильник, то сон будет показывать эти страхи.

      Эксперт отмечает, что сон о появлении на публике голым или в нижнем белье может указывать на синдром самозванца. То есть человек переживает определенные фобии – он не верит в собственные таланты и боится, что это могут разоблачить.

      via GIPHY

      Страх выпадения зубов – это первобытный страх. По словам эксперта, эти архетипические сновидения наблюдаются во всех культурах, потому что показывают наши первобытные страхи.

      Франсиско Хавьер Пуэртас сравнивает сновидение с шекспировскими драмами: обстоятельства могут меняться, но конфликты не теряют актуальности.

      Если человек видит сны о падении или полетах, то это может возникать из-за переходной фазы сна. В этот момент тело перестает чувствовать поверхность, и мозг интерпретирует это как падение или полет. По тем же причинам может сниться пустыня – когда вы засыпаете, при этом ощущаете жажду.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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