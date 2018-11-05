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      Какие соблазнительные костюмы засветили участники в 11 выпуске шоу "Танцы со звездами 2018":фото

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      Танцы со звездмаи 2018 11 выпуск – фото
      Танцы со звездмаи 2018 11 выпуск – фото / 1+1

      Популярное шоу "Танцы со звездами 2018" неустанно удивляет поклонников яркими постановками и необычными темами прямых эфиров. В 11 выпуске участники вышли на паркет и показали танцы народов мира, продемонстрировав весьма соблазнительные наряды.

      Сексапильные костюмы, нежные постановки и страсти за кулисами – именно этим запомнится 11 выпуск развлекательного шоу "Танцы со звездами 2018". Участники примерили образы танцоров карнавала, индийского Болливуда и зажигательных испанцев. Как всегда, хореографы не обошли тему любви: знаменитости показали чувства японской гейши к самураю и украинской пары.

      Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 11 выпуск: зажигательные танцы народов мира

      Новый эфир шоу стал одним из самых ярких за весь сезон проекта, ведь эффектные выступления народов мира дополнили соблазнительными костюмами.

       

       

       

      Читайте також: "Танці з зірками 2018" 11 випуск: хто покинув шоу

       

       

       

       

       

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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