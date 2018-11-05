Какие соблазнительные костюмы засветили участники в 11 выпуске шоу "Танцы со звездами 2018":фото
Популярное шоу "Танцы со звездами 2018" неустанно удивляет поклонников яркими постановками и необычными темами прямых эфиров. В 11 выпуске участники вышли на паркет и показали танцы народов мира, продемонстрировав весьма соблазнительные наряды.
Сексапильные костюмы, нежные постановки и страсти за кулисами – именно этим запомнится 11 выпуск развлекательного шоу "Танцы со звездами 2018". Участники примерили образы танцоров карнавала, индийского Болливуда и зажигательных испанцев. Как всегда, хореографы не обошли тему любви: знаменитости показали чувства японской гейши к самураю и украинской пары.
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Новый эфир шоу стал одним из самых ярких за весь сезон проекта, ведь эффектные выступления народов мира дополнили соблазнительными костюмами.
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