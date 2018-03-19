Какие социальные сети предпочитают украинцы: статистика

Facebook оказался самой популярной социальной сетью в Украине. Однако, как оказалось, большинство украинцев вообще не пользуются соцсетями.

Об этом сообщает EtCetera со ссылкой на исследование американского института NDI.

В опросе приняли участие 7 200 жителей Украины, которые старше 18 лет. Оказалось, что Facebook увеличил свою аудиторию до 38% пользователи, социальной сетью "ВКонтакте" продолжают пользоваться 20% опрошенных украинцев, Instagram используют 19%, "Одноклассники" – 16%, а пользователей Twitter оказалось лишь 10% среди опрошенных. Стоит отметить, что социологи не собирали данные о пользователях Telegram, Viber и других каналов.

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Пользователи Facebook – самые активные. Из них 45% заходят в соцсети ежедневно, еще 39% посещают страницы несколько раз в неделю. Похожие показатели имеет также Instagram. Только 30% пользователей "ВКонтакте" заходят в соцсеть ежедневно, а 40% – делают это время от времени.

Наименее активными оказались пользователи Twitter. Ежедневно сеть посещает только 20% пользователей, еще 40% наведываются на свои страницы несколько раз в месяц.

Статистика посещаемости соцсетей в Украине