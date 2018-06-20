Какие соки являются самыми полезными для здоровья

Овощи особенно полезны для организма человека, некоторые фруктовые соки могут уменьшить уровень холестерина и улучшить здоровье глаз.

Лучшими для организма человека считаются домашние соки из свеклы, моркови и яблока, пишет "Страна здоровья".

Читайте также: Какой овощ снижает артериальное давление и защищает мозг

Морковь обогащена витаминами А, В, С, Е и К. Она содержит минералы кальция, магния, калия и селена. Сок моркови помогает потерять вес. Сок содержит низкий уровень холестерина, а также улучшает здоровье глаз.



Свежевыжатый сок из яблока содержит большое количество клетчатки и витамина С, а также низкое количество калорий. Такой сок не содержит натрия, жира и холестерина. Яблоки обогащены углеводами, особенно фруктозой и глюкозой, что дает организму энергию и предотвращает усталость.

Особенно полезным будет сок из свеклы. В нем содержится большое количество кальция, железа и витамины А и С. Это хороший источник фолиевой кислоты, клетчатки, марганца и калия.

К слову, первый овощной сок, который начинают давать малышу с 4-6 месяцев жизни, – морковный – является самым полезным для детского организма.