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      Какие стоматологические процедуры нельзя делать беременной

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      Какие стоматологические процедуры нельзя делать беременной
      Какие стоматологические процедуры нельзя делать беременной / lynndentalcare.com

      Беременность – особый период, поэтому нужно по-особому относиться к здоровью женщины. Во время вынашивания ребенка многие процедуры оказываются под запретом, среди них – некоторые стоматологические.

      Об этом пишет портал "Наша Мама".

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      1. Отбеливание зубов

      Дело в том, что во время этой процедуры применяют различные химические очищающие средства, которые влияют на плод. Именно поэтому во время беременности стоит отказаться от этой процедуры.

      2. Установка импланта

      Вообще во время беременности врачи советуют воздержаться от любого оперативного вмешательства. Существует риск отторжения импланта, риск подхватить инфекцию. Во время имплантации женщина испытывает стресс, который плохо влияет на плод. Эта процедура может вызвать выкидыш.

      Лікарі радять утриматися від будь-якого оперативного втручання під час вагітності
      Врачи советуют воздержаться от любого оперативного вмешательства во время беременности

      3. Общий наркоз

      После общей анестезии у беременных может меняться проходимость дыхательных путей, поэтому все может закончиться тяжелой дыхательной недостаточностью, пневмонией. Этот вид наркоза наиболее неблагоприятен для беременных. Он может привести к летальному исходу, выкидышу или отторжению плода.

      4. Использование мышьяка и адреналина

      Во время беременности нельзя применять эти средства, поскольку они имеют токсическое воздействие. А если у женщины слабые зубы, то во время беременности это вещество может разрушить уже ослабленные зубы.

      Під час вагітності не можна застосовувати миш'яку та адреналін
      Во время беременности нельзя применять мышьяка и адреналин

      5. Рентген зуба

      Рентгеновские лучи имеют тератогенное действие (нарушение эмбрионального развития) на плод. Это может привести к аномалиям. Поэтому рентген зуба выполняется лишь в единичных случаях.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
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