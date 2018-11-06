Какие страдания испытали жители ЖК "Мега-Сити": впечатляющие детали

31 октября левый берег Киева замер в пробках. Это произошло потому, что жители комплекса "Мега-Сити" вышли на импровизированную акцию протеста. Они перекрыли важную транспортную артерию – Харьковское шоссе. Это случилось потому, что в доме ЖК "Мега-Сити" отключили электричество.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

Читайте также: В Киеве почти 2 тысячи человек остались без света: жители одного из домов перекрыли шоссе

По словам автора, комплекс задолжал компании "ДТЭК" три миллиона гривен. За это частная компания, которая поставляет электричество, его отключила. Однако, люди начали уверять, что вовремя платили по всем платежам обслуживающей организации, которая и должна была погашать долги. Оказалось, что долг накопился из-за того, что кто-то платил, а кто-то забывал.

"В результате митинга Киевская власть инициировала срочные совещания между руководителями обслуживающих организаций ЖК и поставщиками электроэнергии и договорились о реструктуризации долга. После того проблему с электричеством решили, но на том история не закончилась. Дело в том, что комплекс "Мега-Сити" – это самострой застройщика Анатолия Войцеховского", – объяснила Мартынюк.

Анатолий Войцеховский брал в аренду земельные участки по любому назначению, например, автостоянку, строительство школы или торгового центра. А строил то, что считал нужным – высоченные жилые дома. По всему Киеву пестрела яркая реклама этих строек, цена за квадратный метр откровенно подкупала. А вот что с разрешительными документами? Их на строительство обычно не было вообще. Но никого из контролирующих органов это не беспокоило,

– отметила журналистка.

Часть "домов Войцеховского", такие как "Мега-Сити", уже заселена, их подключили к коммуникациям, хотя разрешительной документации на это нет.

Журналисты программы ходили в отделы продаж в роли клиентов и спрашивали нет ли проблем со строительством и этой компанией. В ответ менеджеры рассказали, что все же есть определенные проблемы с разрешениями, но в нашей коррупционной стране все быстро решается, так что не беспокойтесь. О решении проблем с документацией за взятки чиновникам менеджер говорил очень уверенно и не стесняясь.

Это и является главной проблемой тех 40 строек Войцеховского и в частности "Мега-сити". Ни один из домов по стандартной процедуре не введен в эксплуатацию. Электричество подается по так называемым временным разрешениям, которые продолжают каждый год. Некоторые суды даже выносили решение снести тот или иной комплекс. Но никто не пойдет на такой шаг, потому что слишком большая социальная ответственность,

– отметила Мартынюк.

Видео полного выпуска "ЦРУ. За кадром" за 6 октября 2018 года