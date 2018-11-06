18:40
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы
      Вєсті.UA
      21:51, 5 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Какие страдания испытали жители ЖК "Мега-Сити": впечатляющие детали

      157 Читати новину українською
      ЖК "Мега-сити"
      ЖК "Мега-сити" / novobudovy.com

      31 октября левый берег Киева замер в пробках. Это произошло потому, что жители комплекса "Мега-Сити" вышли на импровизированную акцию протеста. Они перекрыли важную транспортную артерию – Харьковское шоссе. Это случилось потому, что в доме ЖК "Мега-Сити" отключили электричество.

      Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

      Читайте также: В Киеве почти 2 тысячи человек остались без света: жители одного из домов перекрыли шоссе

      По словам автора, комплекс задолжал компании "ДТЭК" три миллиона гривен. За это частная компания, которая поставляет электричество, его отключила. Однако, люди начали уверять, что вовремя платили по всем платежам обслуживающей организации, которая и должна была погашать долги. Оказалось, что долг накопился из-за того, что кто-то платил, а кто-то забывал.

      "В результате митинга Киевская власть инициировала срочные совещания между руководителями обслуживающих организаций ЖК и поставщиками электроэнергии и договорились о реструктуризации долга. После того проблему с электричеством решили, но на том история не закончилась. Дело в том, что комплекс "Мега-Сити" – это самострой застройщика Анатолия Войцеховского", – объяснила Мартынюк.

      Анатолий Войцеховский брал в аренду земельные участки по любому назначению, например, автостоянку, строительство школы или торгового центра. А строил то, что считал нужным – высоченные жилые дома. По всему Киеву пестрела яркая реклама этих строек, цена за квадратный метр откровенно подкупала. А вот что с разрешительными документами? Их на строительство обычно не было вообще. Но никого из контролирующих органов это не беспокоило,
      – отметила журналистка.

      Часть "домов Войцеховского", такие как "Мега-Сити", уже заселена, их подключили к коммуникациям, хотя разрешительной документации на это нет.

      Журналисты программы ходили в отделы продаж в роли клиентов и спрашивали нет ли проблем со строительством и этой компанией. В ответ менеджеры рассказали, что все же есть определенные проблемы с разрешениями, но в нашей коррупционной стране все быстро решается, так что не беспокойтесь. О решении проблем с документацией за взятки чиновникам менеджер говорил очень уверенно и не стесняясь.

      Это и является главной проблемой тех 40 строек Войцеховского и в частности "Мега-сити". Ни один из домов по стандартной процедуре не введен в эксплуатацию. Электричество подается по так называемым временным разрешениям, которые продолжают каждый год. Некоторые суды даже выносили решение снести тот или иной комплекс. Но никто не пойдет на такой шаг, потому что слишком большая социальная ответственность,
      – отметила Мартынюк.

      Видео полного выпуска "ЦРУ. За кадром" за 6 октября 2018 года

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Видеоблоги Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      сегодня , 17:01 Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      Тетяна Мартинюк
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      сегодня , 17:44 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур
      Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает
      сегодня , 17:00 Что уже понятно по делу Гандзюк и каких улик не хватает
      Юрій Бутусов
      Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"
      сегодня , 16:00 Як нова столична квартира може перетворитися на "валізу без ручки"
      Тетяна Мартинюк
      Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку
      сегодня , 15:40 Відставка Луценка потрібна лише самому Луценку
      Артем Овдієнко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Умерла Екатерина Гандзюк: эмоциональный комментарий Сергея Стерненко
       4 ноября , 13:34
      Рада запретила звонить с АТО даже медикам
       1 июля 2015 , 14:31
      Словакия – второй соперник Украины в Лиге наций, который обидел Ярмоленко и компанию в отборе к Евро-2016
       8 сентября , 12:00
      Новый Volkswagen T-Cross снова показали на видео
       22 октября , 18:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук