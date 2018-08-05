Какие страхи являются нормальными для детей: интересные факты
Детские страхи – неизбежное явление, их инстинкт уберегает их от опасностей. Фантазии о пауках, чудовищах и зомби просто заставляют их быть осторожными. Поэтому страхи в детстве не просто норма, а необходимость.
Об этом рассказала психолог Ольга Товпенко, передает "Обозреватель".
На каждом этапе взросления у детей разные темы для страхов.
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Какие страхи являются нормальными для младенцев и малышей:
- громкие звуки и внезапные движения;
- крупные объекты, которые приближаются (машины, поезда и другой транспорт;
- незнакомцы (ребенок прячется за мамой, когда в дом приходят гости);
- страх потерять маму и папу (стоит родителям за дверь, как у малыша начинается паника);
- перестановка мебели в доме.
Какие страхи являются нормальными в дошкольном возрасте:
- темнота;
- шум ночью;
- маски и клоуны;
- монстры и призраки, персонажи с ютуба (зомби, гоблины, черти);
- животные (собаки, пауки, змеи, насекомые);
- смерть мамы или папы (дети много фантазируют на эту тему и придумывают ритуалы защиты).
Какие страхи являются нормальными в школьном возрасте:
- гроза, шторм, катастрофы;
- быть самому в доме;
- страшные новости, фильмы, передачи;
- травмы, болезни, врачи, стрельба или смерть;
- страх ошибиться, опоздать и быть отвергнутым.
Если у ребенка страх по возрасту – все в порядке. А вот если страх на долго задерживается у ребенка и мешает ему жить, общаться, учиться – стоит обратиться за консультацией к детскому психологу.
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