Какие страхи являются нормальными для детей: интересные факты

Детские страхи – неизбежное явление, их инстинкт уберегает их от опасностей. Фантазии о пауках, чудовищах и зомби просто заставляют их быть осторожными. Поэтому страхи в детстве не просто норма, а необходимость.

Об этом рассказала психолог Ольга Товпенко, передает "Обозреватель".

На каждом этапе взросления у детей разные темы для страхов.

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Какие страхи являются нормальными для младенцев и малышей:

громкие звуки и внезапные движения; крупные объекты, которые приближаются (машины, поезда и другой транспорт; незнакомцы (ребенок прячется за мамой, когда в дом приходят гости); страх потерять маму и папу (стоит родителям за дверь, как у малыша начинается паника); перестановка мебели в доме.

Какие страхи являются нормальными в дошкольном возрасте:

темнота; шум ночью; маски и клоуны; монстры и призраки, персонажи с ютуба (зомби, гоблины, черти); животные (собаки, пауки, змеи, насекомые); смерть мамы или папы (дети много фантазируют на эту тему и придумывают ритуалы защиты).

Какие страхи являются нормальными в школьном возрасте:

гроза, шторм, катастрофы; быть самому в доме; страшные новости, фильмы, передачи; травмы, болезни, врачи, стрельба или смерть; страх ошибиться, опоздать и быть отвергнутым.

Если у ребенка страх по возрасту – все в порядке. А вот если страх на долго задерживается у ребенка и мешает ему жить, общаться, учиться – стоит обратиться за консультацией к детскому психологу.

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