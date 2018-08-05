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Какие страхи являются нормальными для детей: интересные факты

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Какие страхи являются нормальными для детей: интересные факты
/ unsplash.com

Детские страхи – неизбежное явление, их инстинкт уберегает их от опасностей. Фантазии о пауках, чудовищах и зомби просто заставляют их быть осторожными. Поэтому страхи в детстве не просто норма, а необходимость.

Об этом рассказала психолог Ольга Товпенко, передает "Обозреватель".

На каждом этапе взросления у детей разные темы для страхов.

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Какие страхи являются нормальными для младенцев и малышей:

  1. громкие звуки и внезапные движения;
  2. крупные объекты, которые приближаются (машины, поезда и другой транспорт;
  3. незнакомцы (ребенок прячется за мамой, когда в дом приходят гости);
  4. страх потерять маму и папу (стоит родителям за дверь, как у малыша начинается паника);
  5. перестановка мебели в доме.

Какие страхи являются нормальными в дошкольном возрасте:

  1. темнота;
  2. шум ночью;
  3. маски и клоуны;
  4. монстры и призраки, персонажи с ютуба (зомби, гоблины, черти);
  5. животные (собаки, пауки, змеи, насекомые);
  6. смерть мамы или папы (дети много фантазируют на эту тему и придумывают ритуалы защиты).

Какие страхи являются нормальными в школьном возрасте:

  1. гроза, шторм, катастрофы;
  2. быть самому в доме;
  3. страшные новости, фильмы, передачи;
  4. травмы, болезни, врачи, стрельба или смерть;
  5. страх ошибиться, опоздать и быть отвергнутым.

Если у ребенка страх по возрасту – все в порядке. А вот если страх на долго задерживается у ребенка и мешает ему жить, общаться, учиться – стоит обратиться за консультацией к детскому психологу.

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Теги: Здоровье Дети Психология
Источник: 24 Канал
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