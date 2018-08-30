00:25
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
  • понедельник
    31°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Дети
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Какие странные привычки малыша являются нормой

92 Читати новину українською
Какие странные привычки малыша являются нормой
Какие странные привычки малыша являются нормой / uamodna.com

Подрастая, дети могут делать много странных для взрослых вещей, но не волнуйтесь – так дети изучают мир вокруг.

Дети, ползая по полу помещения, могут совать в рот самые необычные вещи, в частности, пробовать на вкус пыль или забавляться содержанием из своего памперса, передает "Наша мама".

Читайте также: Что произойдет, если есть яблоки ежедневно

Также малыши могут путать день с ночью, а жару с холодом, одевая не ту одежду, или же бегать по квартире голышом.

Кто-то любит представлять себя собакой или котом, имитируя их звуки и ползая на четверых – дети будут требовать миску и облизывать все вещи.

Дивацтва у малюків – це нормально, так вони пізнають світ
Странности у малышей – это нормально, так они познают мир

Родители – спокойно! Не стоит пугаться странностей ребенка. Это естественная стадия развития вашего чада – ребенок предполагает осознание окружающего мира и своего места в нем.

Странности малыша являются нормой до тех пор, пока не мешают жизни. После, стоит ребенку объяснить – когда можно быть собачкой, а когда не стоит.

Поэтому не ограничивайте ребенка и позволяйте ему вволю проявить фантазию. Благодаря этому впоследствии проявляются способности к театральному искусству. Кроме того, снемайте смешные чудачества на видео – через много лет такие видео будет остроумно показать на свадьбе вашего ребенка.

Знімайте смішні моменти дитини на відео
Снимайте смешные моменты ребенка на видео

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Советы Психология Дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 30 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 30 августа: Смерть Кобзона, спор Порошенко и Путина в 2015-м
30 августа, 22:18 Главные новости 30 августа: Смерть Кобзона, спор Порошенко и Путина в 2015-м
Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
30 августа, 22:00 Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
Олексій Чибісов
Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
30 августа, 21:05 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
Под Львовом отгремел Zaxidfest – праздник, который всегда с тобой
30 августа, 20:00 Под Львовом отгремел Zaxidfest – праздник, который всегда с тобой
От Запада до Востока: какие угрозы несут очередные военные учения России
30 августа, 19:01 От Запада до Востока: какие угрозы несут очередные военные учения России
Інна Жолобович
Три запрета, которые разрушают психику ребенка
 25 июля , 09:27
3 типа матерей и как они влияют на будущее детей
 7 августа , 13:30
Как чрезмерная опека бабушек может навредить внукам
 17 августа , 18:10
Что делать, если ребенок боится грозы
 1 августа , 21:28
Как на публике, так и наедине: в Таиланде подросткам хотят запретить целоваться и обниматься
 20 августа , 17:59
Как уберечь детей от отравлений лекарствами и токсическими веществами: советы Супрун
 25 июля , 18:08
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук