Какие странные привычки малыша являются нормой

Подрастая, дети могут делать много странных для взрослых вещей, но не волнуйтесь – так дети изучают мир вокруг.

Дети, ползая по полу помещения, могут совать в рот самые необычные вещи, в частности, пробовать на вкус пыль или забавляться содержанием из своего памперса, передает "Наша мама".

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Также малыши могут путать день с ночью, а жару с холодом, одевая не ту одежду, или же бегать по квартире голышом.

Кто-то любит представлять себя собакой или котом, имитируя их звуки и ползая на четверых – дети будут требовать миску и облизывать все вещи.



Странности у малышей – это нормально, так они познают мир

Родители – спокойно! Не стоит пугаться странностей ребенка. Это естественная стадия развития вашего чада – ребенок предполагает осознание окружающего мира и своего места в нем.

Странности малыша являются нормой до тех пор, пока не мешают жизни. После, стоит ребенку объяснить – когда можно быть собачкой, а когда не стоит.

Поэтому не ограничивайте ребенка и позволяйте ему вволю проявить фантазию. Благодаря этому впоследствии проявляются способности к театральному искусству. Кроме того, снемайте смешные чудачества на видео – через много лет такие видео будет остроумно показать на свадьбе вашего ребенка.



Снимайте смешные моменты ребенка на видео

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