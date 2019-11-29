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      Какие страны больше всего инвестировали в Украину в 2019 году: рейтинг лидеров

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      За 9 месяцев 2019-го иностранцы инвестировали в Украину 1,688 миллиарда долларов / investgazeta.ua

      По состоянию на 1 октября 2019 объем прямых иностранных инвестиций из-за рубежа в Украину составил 1 миллиард 668 миллионов долларов. При этом крупнейшими инвесторами в украинскую экономику были Кипр, Нидерланды и Россия.

      В первую пятерку также вошли Швейцария и Великобритания, сообщает Государственная служба статистики.

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      Крупнейшие инвесторы в украинскую экономику в 2019 году:

      • Кипр – 476,1 миллиона или 28,5% от общей суммы иностранных инвестиций;
      • Нидерланды – 279,3 миллиона или 16,7%;
      • Россия – 195,5 миллиона или 11,7%;
      • Швейцария – 136 миллионов или 8,2%;
      • Великобритания – 74,4 миллиона или 4,5%;
      • Венгрия – 70,1 миллиона или 4,2%;
      • Франция – 64,9 миллиона или 3,9%;
      • Австрия – 61 миллион или 3,7%.

      При этом зарубежные страны чаще всего инвестируют в сферу финансов и страховую деятельность (682,2 миллиона), промышленность (301,6 миллиона) и профессиональную, научную и техническую деятельность (151,7 миллиона).

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Деньги Госкомстат Инвестиции
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