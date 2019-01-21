Какие страны ЕС имеют наибольший государственный долг: неожиданная статистика

Государственный долг, то есть совокупные денежные обязательства государства перед всеми ее кредиторами, имеют даже самые развитые страны Европы. В частности, в рейтинге крупнейших должников первые позиции заняли Греция, Италия и Португалия.

Эту информацию обнародовали на сайте Евростата.

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По состоянию на конец третьего квартала 2018 года наивысшее долговое бремя имела Греция. Ее денежные обязательства составляли 182,2% от ВВП. Вторую строчку заняла Италия со своими 133%, третьей была Португалия – 125%, четвертое место занял Кипр, его долги составляют 110,9%, и напоследок пятое место занимает Бельгия – 105,4%.



Рейтинг стран-должников ЕС

Зато лучшие результаты имеют Эстония, ее госдолг составил лишь 8% от ВВП. За ней были Люксембург (21,7%) и Болгария (23,1%).

К слову, если сравнить эти результаты с третьим кварталом за 2017 год, то долг по ВВП вырос в четырех странах ЕС и сократился в 24.

Напомним, по оценке Министерства финансов, в Украине общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году составляет 417 миллиардов гривен, или же 14,2 миллиарда долларов. Кроме того, в текущем, 2019 году, Украине придется погасить не только внутреннюю задолженность, но и внешнюю.