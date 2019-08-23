Какие страны могут спасти экономику Украины: ответ Огрызко
Кроме России, Европы и США в Украины есть еще много потенциальных торговых партнеров. Речь идет о странах Африки или Южной Америки, Китае и Индии. Страны именно этих регионов для Украины являются важным источником поступлений валюты.
Такое мнение в программе "Независимость. Как это было" озвучил министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов Владимир Огрызко.
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Он считает, что Украине необходимо экспортировать свои товары в Китай, Индию, страны Африки или Южной Америки.
Например, недавно я был свидетелем разговора двух бизнесменов, которые обсуждали ситуацию в Китае. Оказывается, что сейчас после определенных ограничений, которые ввели США, Китай сталкивается с проблемой нехватки продовольствия для многих регионов этой необъятной страны,
– сказал Огрызко.
По его словам, мы должны заходить на все рынки и продвигать свои товары. Более того, они у нас очень часто европейского или даже мирового качества.
Представьте себе ситуацию, когда, скажем, спокойно страны будут покупать наше масло, мед, мясо, изделия из зерна и так далее. Выгодно ли нам это? Да безусловно выгодно. Вопрос даже не может стоять. Мы должны идти на все рынки,
– заверил глава МИД 2007-2009 годов.
Огрызко добавил, что если Украина продает товары в ЕС, то она получает определенные сертификаты. А сам факт экспорта в Евросоюз означает, что этот товар самого высокого качества. А также подчеркнул: "Или этот товар нельзя продать в Африке? Можно. Или его нельзя продать в Китае? Можно. Можно ли его продать в Боливии или Перу? Можно".
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