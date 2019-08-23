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      Какие страны могут спасти экономику Украины: ответ Огрызко

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      Владимир Огрызко
      Владимир Огрызко / file.liga.net

      Кроме России, Европы и США в Украины есть еще много потенциальных торговых партнеров. Речь идет о странах Африки или Южной Америки, Китае и Индии. Страны именно этих регионов для Украины являются важным источником поступлений валюты.

      Такое мнение в программе "Независимость. Как это было" озвучил министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов Владимир Огрызко.

      Интересно! Какие товары продает и покупает Украина у России: инфографика

      Он считает, что Украине необходимо экспортировать свои товары в Китай, Индию, страны Африки или Южной Америки.

      Например, недавно я был свидетелем разговора двух бизнесменов, которые обсуждали ситуацию в Китае. Оказывается, что сейчас после определенных ограничений, которые ввели США, Китай сталкивается с проблемой нехватки продовольствия для многих регионов этой необъятной страны,
      – сказал Огрызко.

      По его словам, мы должны заходить на все рынки и продвигать свои товары. Более того, они у нас очень часто европейского или даже мирового качества.

      Представьте себе ситуацию, когда, скажем, спокойно страны будут покупать наше масло, мед, мясо, изделия из зерна и так далее. Выгодно ли нам это? Да безусловно выгодно. Вопрос даже не может стоять. Мы должны идти на все рынки,
      – заверил глава МИД 2007-2009 годов.

      Огрызко добавил, что если Украина продает товары в ЕС, то она получает определенные сертификаты. А сам факт экспорта в Евросоюз означает, что этот товар самого высокого качества. А также подчеркнул: "Или этот товар нельзя продать в Африке? Можно. Или его нельзя продать в Китае? Можно. Можно ли его продать в Боливии или Перу? Можно".

      Сколько и что именно с агропродукции продает Украина за границу – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины Китай Финансы Африка Евросоюз Европа Імпорт Экспорт Пошлина
      Источник: 24 канал
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