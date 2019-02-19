Какие страны наносят наибольший ущерб России: данные министерства экономического развития РФ

Против российских товаров по состоянию на конец 2018 года действуют 159 ограничений в 62 странах. Убытки, которые извне нанесли экономике РФ, оценивают в 6 миллиардов долларов в год.

Так, Украина вошла в тройку лидеров по размерам убытков, нанесенных экономике России в 2018 году. Соответствующие данные обнародовало министерство экономического развития РФ.

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Лидеры по количеству введенных ограничений против России:

Евросоюз – 25 ограничений

Украина – 22

Индия – 16

Беларусь – 13,

Турция – 12

США – 9

Речь идет об ограничительных мерах, которые охватывают как санкции, так и введенные странами пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры.

Так, ущерб экономике России со стороны стран Евросоюза составляет 2,4 миллиарда долларов, на втором месте – США с 1,12 миллиардами долларов. На третьем месте – Украина с 775 миллионами долларов. Турция нанесла РФ ущерб на 713 миллионов долларов, когда Индия, в свою очередь, – 377 миллионов долларов. Также Россия указала убытки со стороны Ирана – 320 миллионов долларов и Китая – 174 миллиона долларов. Вероятный ущерб от ограничительных мер, введенных Беларусью, составляет 42 миллиона долларов.

Кстати, наибольшие потери от ограничений понес металлургический сектор России – почти 4 миллиарда долларов, на втором месте – сельскохозяйственная промышленность, на третьем – химическая промышленность.

Отметим, что Совет министров Евросоюза во время заседания 18 февраля принял так называемый "азовский" пакет санкций против Российской Федерации. В свою очередь, посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что власти США в сотрудничестве с европейскими союзниками готовят дополнительный пакет санкций против России. Очередные ограничения связанны с российской агрессией в Черном и Азовском морях.