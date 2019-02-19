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      Какие страны наносят наибольший ущерб России: данные министерства экономического развития РФ

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      Санкции и прочие введенные против РФ ограничения нанесли ей ущерб на 6 миллиардов долларов
      Санкции и прочие введенные против РФ ограничения нанесли ей ущерб на 6 миллиардов долларов / фото из открытых источников

      Против российских товаров по состоянию на конец 2018 года действуют 159 ограничений в 62 странах. Убытки, которые извне нанесли экономике РФ, оценивают в 6 миллиардов долларов в год.

      Так, Украина вошла в тройку лидеров по размерам убытков, нанесенных экономике России в 2018 году. Соответствующие данные обнародовало министерство экономического развития РФ.

      Читайте также: Санкции – элемент торга с Россией, но это не изменит поведение Кремля

      Лидеры по количеству введенных ограничений против России:

      Евросоюз – 25 ограничений

      Украина – 22

      Индия – 16

      Беларусь – 13,

      Турция – 12

      США – 9

      Речь идет об ограничительных мерах, которые охватывают как санкции, так и введенные странами пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры.

      Так, ущерб экономике России со стороны стран Евросоюза составляет 2,4 миллиарда долларов, на втором месте – США с 1,12 миллиардами долларов. На третьем месте – Украина с 775 миллионами долларов. Турция нанесла РФ ущерб на 713 миллионов долларов, когда Индия, в свою очередь, – 377 миллионов долларов. Также Россия указала убытки со стороны Ирана – 320 миллионов долларов и Китая – 174 миллиона долларов. Вероятный ущерб от ограничительных мер, введенных Беларусью, составляет 42 миллиона долларов.

      Кстати, наибольшие потери от ограничений понес металлургический сектор России – почти 4 миллиарда долларов, на втором месте – сельскохозяйственная промышленность, на третьем – химическая промышленность.

      Отметим, что Совет министров Евросоюза во время заседания 18 февраля принял так называемый "азовский" пакет санкций против Российской Федерации. В свою очередь, посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что власти США в сотрудничестве с европейскими союзниками готовят дополнительный пакет санкций против России. Очередные ограничения связанны с российской агрессией в Черном и Азовском морях.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Санкции
      Источник: 24 Канал
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