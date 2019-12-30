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      Какие страны получают наибольшую выгоду от Всемирной торговой организации: инфографика

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      Всемирная торговая организация / bloomberg.com/europe

      Наибольшую выгоду от участия во Всемирной торговой организации получают США, Китай и Германия. Эти страны со значительным отрывом получили больше прибыли, непосредственно связанной с членством в ВТО. В частности, прибыль США оценивается в 87 миллиардов долларов, Китая – 86 миллиардов долларов и Германии – около 66 миллиардов долларов.

      Об этом свидетельствует исследование Фонда Бертельсмана.

      К теме: Трамп пригрозил выйти из ВТО, если в этом будет необходимость

      Исследователи поставили себе цель рассчитать эффект от ВТО на благосостояние 180 стран мира, в том числе для 164 ее членов. Рассчитывали как внешние, так и внутренние торговые потоки, которые стали результатом членства в организации торговли.

      В случае стран, которые не были членами ВТО, аналитики рассчитали потери в благосостоянии и вследствие этого – в экспорте. Так, с 1980 года по 2016 год номинальный экспорт для стран, которые не входят в ВТО, сократился в среднем до 5,5%. В то же время, этот показатель вырос в среднем на 14% для тех государств, которые являются членами организации.

      ВТО – это операционная система экономики, которая ежедневно обеспечивает оборот товаров и услуг в стабильной среде, которая опирается на четкие правила,
      – отметил эксперт по торговле Фонда Бертельсманна Кристиан Блют.

      Согласно исследованию, от ВТО больше всего выиграют страны с мощным производством и экспортоориентированной экономикой. Кроме тройки лидеров рейтинга, это – Южная Корея и Мексика.


      Какие страны получают наибольшую выгоду от ВТО / инфографика Фонда Бертельсманна

      При этом исследователи признают, что деятельность организации впервые за 25 лет оказалась по угрозой. С 11 декабря в Апелляционном органе ВТО нет достаточного количества судей (должно быть семь специалистов).

      Такая ситуация сложилась из-за того, что США в течение двух лет блокировали назначение судей. 10 декабря закончились четырехлетние полномочия двоих из троих оставшихся арбитров. Таким образом, Апелляционный орган, рассматривающий споры в пределах ВТО, не имеет кворума для принятия решений.

      В октябре, из-за эскалации торговых конфликтов ВТО ухудшила прогноз по росту мировой торговли. В 2019 году объем должен вырасти на 1,2% (вместо 2,6% в апрельском прогнозе), что может стать худшим результатом с 2009 года. Прогноз на 2020 год был ухудшен с 3% до 2,7%.

      Что такое Всемирная торговая организация? Это международная организация, целью которой является разработка системы правовых норм международной торговли и контроль за их соблюдением. Главными целями Организации являются обеспечение длительного и стабильного функционирования системы международных торговых связей, либерализация международной торговли, постепенное упразднение таможенных и торговых ограничений, обеспечение прозрачности торговых процедур.

      ВТО была создана в январе 1995 года после подписания соответствующего многостороннего соглашения в Марракеше (Марокко).

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      Автор: Северин Трач
      Теги: ВВП Экспорт Торговля ВТО
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