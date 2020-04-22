19:37
22 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Какие страны пострадают от мирового экономического кризиса больше всего: прогноз от Fitch

      - Читати новину українською
      Как экономический кризис повлияет на страны мира / Flickr

      Мировой валовой внутренний продукт в 2020 году может обвалиться аж на 3,9%. Это падение может стать самым значительным со времен Второй мировой войны. Страны Евросоюза могут пострадать больше всего.

      Аналитики отмечают, что ни одна страна и ни один регион не смогут избежать разрушительных для экономики последствий пандемии. Новый экономический спад агентство Fitch в своем докладе назвало "рецессией беспрецедентной глубины".

      Актуально Реальность может быть значительно хуже, чем в наших пессимистических прогнозах, – МВФ

      Агентство отмечает, что ухудшило свою оценку последствий распространения коронавируса для мировой экономики вдвое по сравнению с предыдущим прогнозом, который подготовили в начале апреля 2020 года.

      Падение мировой экономики: кто и на сколько ощутимо пострадает

      • Падение экономики Евросоюза оценивают на уровне 7%.
      • США – на уровне 5,6%.
      • Экономика Великобритании, по оценкам Fitch, упадет на 6,3%.
      • Fitch ожидает падение ВВП Италии на 8% в 2020 году, с учетом данных, указывающих на то, что в первом квартале экономический спад в стране составил 5%.
      • Согласно официальным оценкам, ВВП Франции и Испании также потеряли около 5% в январе-марте.
      • Эксперты также резко ухудшили прогнозы на 2020 год для ВВП России, Мексики, Бразилии, ЮАР и Турции.
      • В то же время согласно прогнозу, китайский ВВП увеличится на 0,7% в 2020 году, а экономика Индии – на 0,8%.

      В предварительном докладе Fitch, опубликованном 2 апреля, агентство прогнозировало падение мирового ВВП на 1,9% в 2020 году, еврозоны – на 4,2%, США – на 3,3%, Великобритании – на 3,9%. Новое ухудшение прогнозов обусловлено, в частности, продлением карантина по всему миру.

      Прогноз снижения мирового ВВП в процентном выражении эквивалентен его падению на 2,8 триллиона долларов по сравнению с уровнем 2019 года и предполагает потерю 4,5 триллиона долларов.

      Обратите внимание! МВФ в своем апрельском отчете прогнозировал снижение мировой экономики на 3%. При этом падение ВВП Украины ожидалось на уровне 7,7%.

      Что такое ВВП?Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

      Какие экономические прогнозы украинского правительства

      • правительство ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%,
      • среднемесячная заработная плата работников – 10,7 тысячи гривен (предыдущая цифра – 11 тысяч гривен),
      • номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.
      • ВВП упадет на 4,8% (предыдущая цифра 3,9%).


      Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Деньги Мировой кризис 2020 ВВП Fitch Евросоюз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:25 Карантин в Европе: как выглядят опустевшие города – фотоподборка
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 19:05 Коронавирус примирил врагов: как в Израиле формируют правительство национального единства
      Ярослав Голобородько