Какие страны пострадают от мирового экономического кризиса больше всего: прогноз от Fitch

Мировой валовой внутренний продукт в 2020 году может обвалиться аж на 3,9%. Это падение может стать самым значительным со времен Второй мировой войны. Страны Евросоюза могут пострадать больше всего.

Аналитики отмечают, что ни одна страна и ни один регион не смогут избежать разрушительных для экономики последствий пандемии. Новый экономический спад агентство Fitch в своем докладе назвало "рецессией беспрецедентной глубины".

Актуально Реальность может быть значительно хуже, чем в наших пессимистических прогнозах, – МВФ

Агентство отмечает, что ухудшило свою оценку последствий распространения коронавируса для мировой экономики вдвое по сравнению с предыдущим прогнозом, который подготовили в начале апреля 2020 года.

Падение мировой экономики: кто и на сколько ощутимо пострадает

Падение экономики Евросоюза оценивают на уровне 7%.

США – на уровне 5,6%.

Экономика Великобритании, по оценкам Fitch, упадет на 6,3%.

Fitch ожидает падение ВВП Италии на 8% в 2020 году, с учетом данных, указывающих на то, что в первом квартале экономический спад в стране составил 5%.

Согласно официальным оценкам, ВВП Франции и Испании также потеряли около 5% в январе-марте.

Эксперты также резко ухудшили прогнозы на 2020 год для ВВП России, Мексики, Бразилии, ЮАР и Турции.

В то же время согласно прогнозу, китайский ВВП увеличится на 0,7% в 2020 году, а экономика Индии – на 0,8%.

В предварительном докладе Fitch, опубликованном 2 апреля, агентство прогнозировало падение мирового ВВП на 1,9% в 2020 году, еврозоны – на 4,2%, США – на 3,3%, Великобритании – на 3,9%. Новое ухудшение прогнозов обусловлено, в частности, продлением карантина по всему миру.

Прогноз снижения мирового ВВП в процентном выражении эквивалентен его падению на 2,8 триллиона долларов по сравнению с уровнем 2019 года и предполагает потерю 4,5 триллиона долларов.

Обратите внимание! МВФ в своем апрельском отчете прогнозировал снижение мировой экономики на 3%. При этом падение ВВП Украины ожидалось на уровне 7,7%.

Что такое ВВП?Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

Какие экономические прогнозы украинского правительства

правительство ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%,

среднемесячная заработная плата работников – 10,7 тысячи гривен (предыдущая цифра – 11 тысяч гривен),

номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.

ВВП упадет на 4,8% (предыдущая цифра 3,9%).



Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала